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Son dakika: Gara'da 3 terörist daha öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
GARA'DA 3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... Pençe Harekatı ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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