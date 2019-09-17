Son dakika: Gara'da 3 terörist daha öldürüldü
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
Son dakika haberi... Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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