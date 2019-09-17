İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 35 şüpheli gözaltına alındı. Fikirtepe Mahallesi'nde ve çevresinde narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen bazı adreslere sabah saatlerinde baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik Kadıköy başta olmak üzere Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye'de operasyon düzenledi.

Fikirtepe Mahallesi'nde ve çevresinde narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen bazı adreslere sabah saatlerinde baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri, kapıların açılmaması üzerine bir çok kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.