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İstanbul'da narkotik operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019
İSTANBUL'DA NARKOTİK OPERASYONU

'da 4 ilçede düzenlenen operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 35 şüpheli gözaltına alındı. 'nde ve çevresinde narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen bazı adreslere sabah saatlerinde baskın yapıldı. ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, satıcılarına yönelik başta olmak üzere , Sultanbeyli, Ümraniye'de operasyon düzenledi.

'nde ve çevresinde narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen bazı adreslere sabah saatlerinde baskın yapıldı. ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri, kapıların açılmaması üzerine bir çok kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan baskınlarda 35 şüpheli gözaltına alındı.

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