Başkan Erdoğan'ın 'Kapıları açarız' mesajı Bulgaristan'ı endişelendirdi
Başkan Recep Tayiip Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları toplantısında “Sığınmacılara kapıları açabiliriz” açıklaması, Bulgaristan'ı harekete geçirdi. Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, olası sığınmacı akınına karşı Türkiye sınırına yaklaşık 11 bin ordu mensubunun gönderilebileceğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sığınmacılara kapıları açabiliriz" açıklaması, Bulgaristan'da endişeye neden oldu.
Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinde ciddi olduğunu belirterek, olası sığınmacı akınına karşı Türkiye sınırına ek ordu birlikleri göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Sınır koruma konusunda son yıllarda eğitimden geçen orduya ait birliklerin hazır olmaları talimatı verdiğini söyleyen Karakaçanov, gerekirse yaklaşık 11 bin ordu mensubunun sınıra gönderilebileceğini kaydetti.
BAŞKAN ERDOĞAN SINIR KAPILARINI AÇARIZ UYARISINDA BULUNMUŞTU
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında Batı'yı uyararak, "Kapıları açmak zorunda kalırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü biz mi çekeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriyeli mültecilerin yükünü sadece Türkiye'nin çekemeyeceğini belirterek, "Misafir ettiklerimiz için başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadan gerekli desteği alamadık. Destek verdiniz verdiniz, aksi halde bu yolculuk bizi farklı yerlere götürebilir. Farklı yer nedir? Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalırız" ifadelerini kullanmıştı.
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