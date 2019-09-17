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İzmir'de rezidansta sır ölüm

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
İZMİR'DE REZİDANSTA SIR ÖLÜM

Üniversite öğrencisi (24), 'in Buca ilçesindeki kaldığı lüks rezidansın 5. katından beton zemine çakıldı. olay yerinde can verirken, geride herhangi bir nota rastlanmadı.

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in lüks rezidanstaki bir daireden düşüp ölmesinin ardından ' mı etti, atıldı mı?' soruları hala netlik kazanmazken, 'in Buca ilçesindeki bir rezidansta da bu olayı hatırlatan bir gelişme yaşandı.

Üniversite öğrencisi (24), kaldığı lüks rezidansın 5. katından beton zemine çakıldı. olay yerinde can verirken, geride herhangi bir nota rastlanmadı. Olay, Buca Yenigün Mahallesi 264/1 sokak üzerinde bulunan Kocabıçak Residans'ta yaşandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yalvaç'ın, 6 ay önce eğitimine daha rahat devam edebilmek için Karşıyaka'da ailesi ile yaşadığı evden Buca'daki rezidansa taşındığı öğrenildi.

BUNU NASIL YAPAR!

Yeni Asır'ın haberine göre; komşuları ve site yönetimi tarafından sevecen ve yardımsever kişiliği ile tanınan genç kızın ölümü büyük üzüntü yarattı. Genç kızın ölümü ile yıkılan aile bireyleri sinir krizi geçirdi.

Talat-Halime Yalvaç çifti, kızlarının intihar etmiş olabileceğine inanmadıklarını belirterek "Bunu nasıl yapar?" diye feryat etti.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, genç kızın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

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