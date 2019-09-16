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Evlat nöbetindeki aileyi tehdit eden kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019
EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLEYİ TEHDİT EDEN KİŞİ YAKALANDI

Diyarbakır'da tutan aileleri tehdit eden kişi yakalandı. HDP il binası önündeki eylemde bulunan aileyi, "PKK'nın eli kolu uzun, gereği neyse size yapılacaktır" diyerek tehdit eden kişi, HDP Gençlik Kolları üyesi çıktı.

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemine katılan aileyi "PKK'nın eli kolu uzun, gereği neyse size yapılacaktır." diyerek tehdit eden şahıs yakalandı.Şüphelinin HDP Gençlik Kolları üyesi olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

İddiaya göre, şüpheli Süleyman Büyük, oturma eylemine katılan ailenin çocuğu Muhammet Bozkurt'a küfür içerikli mesaj atarak tehdit etti. Birkaç gün sonra ise Bozkurt'u köşeye sıkıştıran şüpheli, "PKK'nın eli kolu uzun, gereği neyse size yapılacaktır." diyerek tehditlerini sürdürdü.

Soruşturma başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunma" suçlamalasıyla tutuklandı.

Şüphelinin HDP Gençlik Kolları üyesi olduğu ortaya çıktı.

Çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sürüyor.

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MURAT MURAT

pkk nın kolu uzunmuş mehmetçik o kolu kökünden kırar şerefsiz

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evet1
hayır0
cevapla 16.09.2019 13:19
MURAT MURAT

bu tür şerefsizleri aleme örnek olsun diye asacaksın o şerefsiz pkk lıları nasıl destekliyor görecek gününü

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2019 13:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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