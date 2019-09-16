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İzmir-İstanbul Otoyolu'ndan 35 milyon araç geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.09.2019 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019
İŞTE İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU'NDAN GEÇEN ARAÇ SAYISI!

Ulaştırma ve Turhan, - arasını 3,5 saate düşüren otoyoldan, 'nün açılışından bugüne kadar 35 milyon otomobil eşdeğeri aracın geçtiğini söyledi.

Ulaştırma ve Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze-Orhangazi- Otoyolu'nun tüm etaplarının 4 Ağustos'ta 'ın katıldığı törenle kullanıma açıldığını, 5 Ağustos itibarıyla da hizmet vermeye başladığını belirtti.

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PROJE YAPIMI 2010'DA BAŞLADI

Otoyolun Marmara Bölgesi'ni Ege, Batı Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerine bağlayan önemli ulaşım akslarından olduğunu ifade eden Turhan, projenin yapım çalışmalarının 2010'da başladığını dile getirdi.

BUGÜNE KADAR 35 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

ile İzmir arasındaki ulaşımın süresini 8,5 saatten 3,5 saate indiren Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan 'nün 2016'da hizmete alındığını anımsatan Turhan, "Osmangazi Köprüsü'nün açılışından bugüne kadar, tüm kesimler için, toplam 35 milyon otomobil eşdeğeri araç otoyoldan geçti." diye konuştu.

EKONOMİK KATKI SAĞLADI

Turhan, tüm etapların hizmete alındığı 5 Ağustos'tan bugüne kadar ise 4 milyon 600 bin otomobil eşdeğeri aracın otoyolu kullandığını bildirdi. , otoyolun kullanıcılara önemli ekonomik katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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