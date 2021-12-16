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Zonguldak'ta heyelan paniği: Akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı

Zonguldak'ta yağmurun ardından bir caddedeki akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan dik yamaçta heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları nedeniyle akaryakıt istasyonu duvarları yıkıldı. Çalışanların panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:24
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Zonguldak’ta heyelan paniği: Akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı

Heyelan, dün akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun arkasında bulunan dik yamaçta meydana geldi.

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Zonguldak’ta heyelan paniği: Akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı

Dün başlayan ve gece saatlerine kadar etkili olan yağmur nedeniyle yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları akaryakıt istasyonunu binasına zarar verdi.

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Zonguldak’ta heyelan paniği: Akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı

Binanın üst ve alt katta bulunan iki odasının duvarı yıkıldı, penceresi kırıldı. Kayan toprak bina içine kadar girdi. Kilolarca ağırlıktaki kaya parçaları istasyon önüne kadar geldi.

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Zonguldak’ta heyelan paniği: Akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı

AFAD ekipleri, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. Firma çalışanları, kaya ve toprak parçalarını iş makineleri yardımıyla temizledi.

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Zonguldak’ta heyelan paniği: Akaryakıt istasyonunun duvarı yıkıldı

'KAYA DÜŞTÜ' DEDİLER

Heyelan sırasında akaryakıt istasyonundaki çalışanlar büyük panik yaşadı. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan çalışanlar, o anları endişe ve korku içinde izledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.