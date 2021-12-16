Balık için attı! Oltaya takılan şoke etti

Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Fatih Yayar, oltasına 'rapala' isimli maket balığı takarak suya attı. O sırada gökyüzünde balık arayan martı, maket balığı görerek saldırıya geçti. Maket balığı ağzına alan martı, kancaya takıldı. Durumu fark eden Yayar, martıyı kıyıya çekti. Kancadan kurtarılan martı ardından tekrar doğaya salındı. Olayı anlatan Fatih Yayar, 'Balık tutmak için rapala diye adlandırdığımız maket balığı suya attığımda gökyüzünde yavru balık arayan martı anı inişe geçti. Benim yeme saldıracağını anlayınca hızlı hızlı çekmeye başladım. Ama martı daha hızlı bir şekilde yeme atak yapınca yemi kurtaramadım. Daha sonra martıyı kurtarmak için kıyıya kadar çekip kurtardım. Doğaya geri saldım' dedi. MARTILARIN BALIK AVI Çok sayıda martıya ev sahipliği yapan Adana'nın Karataş ilçesi Akdeniz kıyılarında yiyecek arayışını sürdüren martılar denizde mesai yapıyor. Balıkçıların tutup küçük diye denize tekrar bıraktığı balıklar martılar için tam bir av oluyor. Denize dikine dalan bir martı, yakaladığı balıkla havalanıp uzaklaşmak isterken ilginç görüntüler oluşturdu. Balığı su içerisine dalarak avlayan martıyı, arkasından balığı kapmak isteyen diğer martıların da kovalaması ilginç görüntüler oluşturdu.