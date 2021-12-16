Balık için attı! Oltaya takılan şoke etti

Olayı anlatan Fatih Yayar, "Balık tutmak için rapala diye adlandırdığımız maket balığı suya attığımda gökyüzünde yavru balık arayan martı anı inişe geçti. Benim yeme saldıracağını anlayınca hızlı hızlı çekmeye başladım. Ama martı daha hızlı bir şekilde yeme atak yapınca yemi kurtaramadım. Daha sonra martıyı kurtarmak için kıyıya kadar çekip kurtardım. Doğaya geri saldım" dedi.