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Balık için attı! Oltaya takılan şoke etti

Elazığ'da balıkçının oltasına takılan hayvan şaşkına çevirdi .Balıkçı tarafından kenara çekilerek kurtarılan hayvan tekrar doğaya bırakıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 15:29
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Balık için attı! Oltaya takılan şoke etti

Keban Baraj gölü kıyısına balığa giden Fatih Yayar, oltasına 'rapala' isimli maket balığı takarak suya attı.

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Balık için attı! Oltaya takılan şoke etti

O sırada gökyüzünde balık arayan martı, maket balığı görerek saldırıya geçti.

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Balık için attı! Oltaya takılan şoke etti

Maket balığı ağzına alan martı, kancaya takıldı. Durumu fark eden Yayar, martıyı kıyıya çekti.

Kancadan kurtarılan martı ardından tekrar doğaya salındı.

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Balık için attı! Oltaya takılan şoke etti

Olayı anlatan Fatih Yayar, "Balık tutmak için rapala diye adlandırdığımız maket balığı suya attığımda gökyüzünde yavru balık arayan martı anı inişe geçti. Benim yeme saldıracağını anlayınca hızlı hızlı çekmeye başladım. Ama martı daha hızlı bir şekilde yeme atak yapınca yemi kurtaramadım. Daha sonra martıyı kurtarmak için kıyıya kadar çekip kurtardım. Doğaya geri saldım" dedi.

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Balık için attı! Oltaya takılan şoke etti