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Haberler Galeri Zonguldak’ta denizde kaybolmuştu! Üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak’ta denizde kaybolmuştu! Üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 28 Temmuz'da denizde kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu. Plajda arkadaşalarıyla denize girdiği sırada boğulma tehlikesi geçiren Hasan Can Güney'e yardım etmek için suya giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi yaşaması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekipler sevk edilmişti. Denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Güney için ise kıyı şeridi boyunca ve denizde arama başlatılmıştı. AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonunda Güney'in cesedi, kaybolduğu güzergahtaki kayalıklar arasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 30.07.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 12:16
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Zonguldak’ta denizde kaybolmuştu! Üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ın Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla denize giren ve suda kaybolan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Hasan Can Güney'in bulunması için arama çalışmalarına sabah yeniden başlandı.

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Zonguldak’ta denizde kaybolmuştu! Üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı

Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ile AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonunda Güney'in cesedi, kaybolduğu güzergahtaki kayalıklar arasında bulundu.

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Zonguldak’ta denizde kaybolmuştu! Üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı

Ekiplerce sudan çıkarılan Güney'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Zonguldak’ta denizde kaybolmuştu! Üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak BEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer de morga gelerek Güney'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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Zonguldak’ta denizde kaybolmuştu! Üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı

Otopsi işlemlerinin ardından Güney'in cenazesi, Kocaeli'de defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.