Zonguldak’ta denizde kaybolmuştu! Üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 28 Temmuz'da denizde kaybolan üniversite öğrencisinin cesedi bulundu. Plajda arkadaşalarıyla denize girdiği sırada boğulma tehlikesi geçiren Hasan Can Güney'e yardım etmek için suya giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi yaşaması üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekipler sevk edilmişti. Denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Güney için ise kıyı şeridi boyunca ve denizde arama başlatılmıştı. AFAD ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonunda Güney'in cesedi, kaybolduğu güzergahtaki kayalıklar arasında bulundu.