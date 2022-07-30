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Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte Muharrem ayı duaları

Muharrem ayında hangi dualar okunur? İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi Muharrem ayında gerçekleşmiştir. Ramazan ayı gibi maneviyatı yüksek olan Muharrem ayı bugün itibarıyla idrak edilmeye başlandı. Bu mübarek günleri ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2022 11:58
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Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte Muharrem ayı duaları

Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Rahmet peygamberi Hazreti Muhammed'in (SAV) hem dünya hem de İslam tarihine ışık tutan hicreti, Muharrem ayında gerçekleşmiştir. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen bu önemli günler ibadetlerle geçiriliyor. Bugün idrak edilmeye başlanan Muharrem ayında hangi duaların okunması gerektiği araştırılıyor. Peki, Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte Muharrem ayı duaları

MUHARREM AYININ İLK ON GÜNÜNDE OKUNACAK DUA

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, dirisin, Kerîm'sin, Hannân'sın, Mennân'sın. Bu yeni sene içinde beni ilâhî rahmetten kovulmuş şeytandan korumanı istiyorum. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyorum. Yine Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Rahmetinle lutfeyle ey merhametlilerin en merhametlisi!"

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Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte Muharrem ayı duaları

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜNDE 70 DEFA OKUNACAK DUA

"Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır." dedikten sonra yedi defa şu duâyı okumalıdır:

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah'ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş'ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah'tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O'ndan yine O'na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah'ın bütün tam kelimeleri adedince O'nu tesbih ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!"

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Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte Muharrem ayı duaları

MUHARREM AYI NAMAZI

* Muharrem ayının ilk gecesi şu şekilde niyet ederek bir Tesbih Namazı
kılınır:

"Yâ Rabbî, bu yeni senede beni mağfiret-! ilâhîne, rızâ-i ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîne mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızâ-i ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden
muhâfaza buyur."

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Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte Muharrem ayı duaları

Tesbih namazında şunlar okunur:

1. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü'l-Kürsî,
2. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene'r-Rasûlü... (Sûre-i Âl-i İmrân'ın ilk 2
âyeti de ilâve edilerek)
3. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî...
4. rek'atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 ihlâs-ı Şerîf.
Namazdan sonra istiğfâr edilir, salavât-ı şerife getirilir ve arkasından duâ yapılır.