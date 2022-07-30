30 Temmuz 2022, Cumartesi
Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte Muharrem ayı duaları
Muharrem ayında hangi dualar okunur? İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (SAV) torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi Muharrem ayında gerçekleşmiştir. Ramazan ayı gibi maneviyatı yüksek olan Muharrem ayı bugün itibarıyla idrak edilmeye başlandı. Bu mübarek günleri ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Muharrem ayının ilk 10 günü okunacak dua nedir? Muharrem ayında hangi dualar okunur? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 30.07.2022 11:58
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