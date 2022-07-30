Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]