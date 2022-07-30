30 Temmuz 2022, Cumartesi
Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?
Muharrem ayında neler yapılır? Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1444 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bugün idrak edilmeye başlanan Muharrem ayı ibadetler içerisinde geçirilecek. Peki, Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 30.07.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 12:40
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