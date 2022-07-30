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Haberler Galeri Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?

Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?

Muharrem ayında neler yapılır? Son Peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1444 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bugün idrak edilmeye başlanan Muharrem ayı ibadetler içerisinde geçirilecek. Peki, Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2022 12:40 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022 12:40
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Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?

Muharrem ayında hangi ibadetler yapılır? Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etmesiyle başlayan hicri takvim, Muharrem ayının ilk günüdür. 30 Temmuz itibarıyla idrak edilmeye başlanan Muharrem ayında hangi ibadetlerin yapılması gerektiği merak ediliyor. Peki, Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

* Muharrem ayı ve Aşûre günü oruç tutmak sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

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Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?

* Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

* Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

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Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?

* Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

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Muharrem ayında neler yapılır? Muharrem ayında yapılacak ibadetler neler? Muharrem ayında kılınacak namaz nedir?

* Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]