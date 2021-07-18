Zırhlı otomobilde mıknatıslı düzenek! Polisin dikkati yakalattı
Son dakika haberine göre: İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan zırhlı otomobilde mıknatısla açılan düzenek bulundu. Polislerin dikkati sayesinde bulunan gizli bölmeden ruhsatsız tabanca ve bir miktar kokain ele geçirildi.
Giriş Tarihi: 18.07.2021
11:46
Etiler Nisbetiye Caddesi'nde iki hafta önce araç ve kişilere yönelik denetim yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Ekipleri, şüphe üzerine zırhlı otomobili durdurdu.
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Araçta bulunan A.B. ile O. Y.'ye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapan polis, haklarında çeşitli suçlardan kayıtları olduğunu tespit etti.
Araç içinde de arama yapan ekipler, teyp boşluğunda ve vitesin yanında mıknatıs bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine şüpheye düşen polis, mıknatısı torpidonun bulunduğu bölgede çeşitli yerlere dokundurdu.
Birkaç denemenin ardından torpidonun üstüne gizlenmiş bir bölme açıldı. Gizli bölmede yapılan aramada, 3.3 gram taş kokain ile ruhsatsız tabanca bulundu.
Zırhlı otomobilde bulunan ve 2 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, ekipler aracı otoparka çektirdi. Polis merkezine götürülen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.