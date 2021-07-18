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Çoban ve boğa birlikte uyudu Türkiye onları konuştu! Kral kurban için satıldı! İşte Kral'ın fiyatı

Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklarını hazırlayan yetiştiricilerden biri olan Emrah Acar'ın boğası ile çekilen fotoğrafı Türkiye'de gündem oldu. 'Boğası ile uyuyan çoban' ifadeleriyle sosyal medyada paylaşılan karedeki kurbanlık satıldı. Kral adındaki 850 kilogramlık boğanın fiyatı da belli oldu.

Giriş Tarihi: 18.07.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 10:39
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Çoban ve boğa birlikte uyudu Türkiye onları konuştu! Kral kurban için satıldı! İşte Kral'ın fiyatı

İstanbul'a kurban bayramı nedeniyle Erzurum'dan getirilen ve yetiştiricisi ile koyun koyuna uyuduğu görüntülerle gündem olan 850 kiloluk boğa 'Kral' satıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çoban ve boğa birlikte uyudu Türkiye onları konuştu! Kral kurban için satıldı! İşte Kral'ın fiyatı

Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanında 31 yaşındaki Emrah Acar ile birlikte uyurken görüntülenen boğa, ilgi odağı olmuştu.

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Çoban ve boğa birlikte uyudu Türkiye onları konuştu! Kral kurban için satıldı! İşte Kral'ın fiyatı

Kurban atış alanının gözdesi olan boğa 26 bin 500 liraya satıldı.

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Çoban ve boğa birlikte uyudu Türkiye onları konuştu! Kral kurban için satıldı! İşte Kral'ın fiyatı

'Kankam' dediği boğadan ayrılacağı için üzgün olduğunu ifade eden Acar, "Kral satıldı. Benim için çok zor. Satıldı gitti, moralimiz bozuldu. Çok üzgünüm ayrılacağım diye, kesecekler benim Kral'ımı. Ama kesilmesini çok istiyorum çünkü cennete gidecek, Allah için kesilecek. Onu çok özleyeceğim. Arife günü ayrılacağız. O güne kadar çok kalabalık olacağı için belki birlikte uyuma şansımız olmayacak" dedi.

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Çoban ve boğa birlikte uyudu Türkiye onları konuştu! Kral kurban için satıldı! İşte Kral'ın fiyatı