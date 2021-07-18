Çalışmalar tamamlandı! Büyükada Rum Yetimhanesi'nin içi görüntülendi

RESTORASYON ÇALIŞMALARININ EN KISA SÜREDE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Fransız Mimar Alexander Vallaury tarafından 1898'de inşa edilen 'Prinkipo Palas' oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak, yetimhane olarak kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine bağışlandı. Tarihi yapı, 1964'te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva oldu. 57 yıl önce kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi için ilk adım 2020 yılının Ağustos ayında, İBB İştiraklerinden BİMTAŞ tarafından atıldı. Bu çalışma kapsamında öncelikle rölöveye altlık teşkil etmesi amacıyla alanda; yersel lazer tarama, dron fotogrametrisi, yersel fotogrametri ve klasik haritacılık yöntemleriyle veri alındı. Dijital belgeleme ve rölöve çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yapı için restorasyon çalışmalarının en kısa sürede başlaması bekleniyor.