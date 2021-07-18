Çalışmalar tamamlandı! Büyükada Rum Yetimhanesi'nin içi görüntülendi

"MALZEME VE HASAR TESPİTİ ANALİZLERİ YAPTIK, YAPININ SANAT TARİHİ AÇISINDAN RAPORUNU OLUŞTURDUK"

Akkoyunlu, "Yetimhanenin dış mekanında 1 milimetre hassasiyet, iç mekanda ise 4 milimetreye kadar çıkan bir hassasiyetten bahsediyorum. Mevcut durumun taranması, belgeleme çalışmalarının sadece bir boyutu. Bizler daha sonra yapı için malzeme ve hasar tespiti analizleri yaptık ve yapının sanat tarihi açısından bir raporunu oluşturduk. Yapının rölövesi için yaklaşık 70 kişilik bir ekip çalıştı. Arkadaşlarımız oluşturduğumuz nokta bulutu ile yapıyı milim milim yeniden çizdi. Rölöve aşaması da yaklaşık 4 aylık bir süreç aldı" diye konuştu.