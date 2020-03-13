Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilası için açıklama: Çöl çekirgeleri koronavirüsten tehlikeli

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, sosyal medyada gündem olan ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün hakkında uyarılarda bulunduğu "çekirge istilası"yla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. "Çöl çekirgeleri Irak'a kadar geldiyse Türkiye'ye de gelebilir" ifadelerini kullanan Güngör, çekirgelerin koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu vurguladı.