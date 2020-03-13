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Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilası için açıklama: Çöl çekirgeleri koronavirüsten tehlikeli

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, sosyal medyada gündem olan ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün hakkında uyarılarda bulunduğu "çekirge istilası"yla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. "Çöl çekirgeleri Irak'a kadar geldiyse Türkiye'ye de gelebilir" ifadelerini kullanan Güngör, çekirgelerin koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 13.03.2020 00:00 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 00:13
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Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilası için açıklama: Çöl çekirgeleri koronavirüsten tehlikeli

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Özden Güngör, Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz günlerde uyarıda bulunduğu ve bugün Türkiye'de gündem olan "çekirge istilası"yla ilgili konuştu.

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Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilası için açıklama: Çöl çekirgeleri koronavirüsten tehlikeli

Binlerce sosyal medya kullanıcısının "#çekirgeistilası" hashtag'ini kullanmasıyla Twitter'ın birinci gündem maddesine yerleşen konuyla ilgili Güngör, "Çekirgelerin İran ve Irak'a ulaşmış olmaları Türkiye için risk ve problem teşkil ediyor" dedi ve ekledi, "Koronadan daha tehlikeli."

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Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilası için açıklama: Çöl çekirgeleri koronavirüsten tehlikeli

"ÇOK HIZLI ÜRÜYOR VE BÜTÜN ÜRÜNLERİ SİLİP SÜPÜRÜYORLAR"

Güngör, "Normalde Afrika'dan giden çöl çekirgesi sürüsünün Asya'ya yönelmesi gerekiyordu. Yön değiştirip bu tarafa gelmişler. Bunun en büyük nedenlerinden biri küresel iklim değişikliği" ifadelerini kullandı.

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Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilası için açıklama: Çöl çekirgeleri koronavirüsten tehlikeli

Sürülerin milyarlarca çekirgeden oluştuğunu söyleyen Güngör, söz konusu canlıların günde 150 ila 170 kilometre yol katedebildiğini vurguladı.

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Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilası için açıklama: Çöl çekirgeleri koronavirüsten tehlikeli

Güngör, "Çok hızlı ürüyor ve bütün ürünleri silip süpürüyorlar. Her türlü bitkisel ürünleri yiyebiliyorlar ve tarım alanlarını tahrip ediyorlar. Bir çekirge sürüsü, bir günde 40 bin kişiye yetecek gıdayı tüketiyor" diye konuştu.

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