13 Mart 2020, Cuma
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Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Cuma mesajları... Cuma namazı için camiler hazırlandı. İslam alemi cuma namazı öncesinde birbirlerinin cumasını tebrik etmek için birbirlerine cuma mesajları gönderiyorlar. En güzel cuma mesajlarını sizler için sayfamızda derledik. Resimli ya da yazılı olarak gönderebileceğiniz cuma mesajlarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte 2020 resimli ve en güzel cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 09:49
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Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Cuma mesajları... Üzerine güneş doğan en hayırlı gün olan Cuma gününün feyiz ve bereketinden yararlanmak gerekiyor. Mübarek cuma günü, Müslümanların tanışma, kaynaşma ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeleri yönünden önemli bir gündür. Cuma günü Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için sosyal medyadan ya da SMS olarak cuma mesajları paylaşıyorlar. En güzel mesajları sayfamızda derledik. Sizde sayfamızı inceleyerek en yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte resimli ve en güzel cuma mesajları...

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Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

EN YENİ CUMA MESAJLARI

● Bugün öyle bir Cuma olsun ki; affolunmayan kul, kabul olmayan dua, def edilmeyen bela, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kalp, sızlamayan vicdan ve Allah demeyen dil kalmasın. Cumamız mübarek olsun...

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Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

● Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla... De ki; "Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" Dualarda buluşmak dileğiyle, Hayırlı Cumalar!

● Rabbim; nefsimize "Celaliyle", kalbimize "Cemaliyle", hayatımıza "Hikmetiyle", hatalarımıza "Rahmetiyle", mahşerde "Muhammediyle" yardım etsin inşallah... Hayırlı Cumalar...

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Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

● Yere inen her melek duacınız olsun, okuduğunuz her ayet ilacınız olsun. Kabirde Kur'an ışığınız olsun, evinize nur, kalbinize iman dolsun. Cumamız mübarek olsun.

● Kulun "Amin" demesi, mümin kullarının dilleri üzerinde alemlerin Rabbinin mührüdür. Hayırlı Cumalar!

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Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

● Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı ve nurlu Cumalar dilerim.

● Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Cumamız mübarek olsun...