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Haberler Galeri Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...

Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...

Zilkade ayı, İslam toplumunda ibadet, dua, sadaka ve manevi arınma için bir fırsat sunar. Bu ayda yapılan ibadetler, birçok Müslüman için hac ibadetine hazırlık anlamı taşır. Hacca gitmeyenler için ise Zilkade ayı, manevi yönden kendini yenileme ve ibadetlere daha fazla odaklanma zamanıdır. Peki Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 18:16
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Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...

Zilkade ayı ne zaman, hangi ay 2023 araştırılan konular arasında yerini aldı. Zilkade Ayı, İslam takvimine göre on birinci aydır. İslam takvimindeki dört kutsal aydan biri olarak kabul edilir ve hac ibadeti öncesinde gelen aydır. Zilkade Ayı, hac mevsimine hazırlık dönemini simgeler ve Müslümanlar için önemli bir zaman dilimidir. Peki Zilkade ayının önemi nedir? İşte ilk 10 günün fazileti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...

2023 ZİLKADE AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler ve hicri aylar takvimine göre Şevval Ayının bitimiyle birlikte 2023 Yılı Zilkade Ayı 21 Mayıs Pazar günü başlayacak. 18 Haziran tarihinde sona erecek.

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Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...

ZİLKADE AYI KAÇ GÜN SÜRER?

2023 yılı itibariyle idrak edeceğimiz Hicri aylardan 11'cisi Zilkade ayı 21 Mayıs Pazar günü başlıyor. 29 gün çeken Zilkade ayı 18 Haziran Pazar günü sona erecek.

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Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...

21 Mayıs 2023 Pazar günü – 1 Zilkade 1444

18 Haziran 2023 Pazar – 29 Zilkade 1444 (Zilkade ayının son günü)

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Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...

ZİLKADE NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Zilkade kelimesi Arapçada "zi" yani sahiplik edatı ve "gaede" yani oturma fiili birleşiminden meydana gelmekte olup "oturulan ay" anlamına gelmektedir. Mürekkep yani tamlama halinde bulunan bir isim olan zilkade, hicri aylardan on birincisine verilen addır.