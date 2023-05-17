Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir? İlk 10 günün fazileti...

Zilkade ayı, İslam toplumunda ibadet, dua, sadaka ve manevi arınma için bir fırsat sunar. Bu ayda yapılan ibadetler, birçok Müslüman için hac ibadetine hazırlık anlamı taşır. Hacca gitmeyenler için ise Zilkade ayı, manevi yönden kendini yenileme ve ibadetlere daha fazla odaklanma zamanıdır. Peki Zilkade ayı ne zaman, hangi ay? 2023 Zilkade ayı anlam ve önemi nedir?