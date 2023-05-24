Mum gibi eriten Türkan Şoray Diyet reçetesi! 12 ayda 20 kiloyu şıp diye verdi! İşte kilo verme sırrı...

Mum gibi eriten Türkan Şoray diyeti merak edilenler arasında yerini aldı. 12 ayda 20 kilo veren Şoray'ın zayıflama sırları araştırılıyor. Türk Sinemasının "Sultan"ı 2014 yılında geçirdiği bir hastalık sebebiyle kilo almıştı. Usta oyuncu azmiyle örnek olarak eski formuna geri kavuştu. İşte Türkan Şoray'ı mum gibi eriten formül!