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Mum gibi eriten Türkan Şoray Diyet reçetesi! 12 ayda 20 kiloyu şıp diye verdi! İşte kilo verme sırrı...

Türkan Şoray adeta 12 ayda mum gibi erdi. Usta oyuncunun sevenleri son haline inanamadı. Geçirdiği sağlık problemiyle iyice kilo alan ünlü isim, gençlere taş çıkarttı. Yağlarından kilo kilo kurtulan Türkan Şoray'ın sırrı ise merak ediliyor. İşte diyet listelerinde ezberleri bozacak Türkan Şoray reçetesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:30
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Mum gibi eriten Türkan Şoray Diyet reçetesi! 12 ayda 20 kiloyu şıp diye verdi! İşte kilo verme sırrı...

Mum gibi eriten Türkan Şoray diyeti merak edilenler arasında yerini aldı. 12 ayda 20 kilo veren Şoray'ın zayıflama sırları araştırılıyor. Türk Sinemasının "Sultan"ı 2014 yılında geçirdiği bir hastalık sebebiyle kilo almıştı. Usta oyuncu azmiyle örnek olarak eski formuna geri kavuştu. İşte Türkan Şoray'ı mum gibi eriten formül!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mum gibi eriten Türkan Şoray Diyet reçetesi! 12 ayda 20 kiloyu şıp diye verdi! İşte kilo verme sırrı...

Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray, 2014'de 'cushing sendromu'na yakalanmış, vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo almıştı. Buna bağlı kemik erimesi problemi yaşayan sanatçının ayaklarında problem çıkmıştı.

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Mum gibi eriten Türkan Şoray Diyet reçetesi! 12 ayda 20 kiloyu şıp diye verdi! İşte kilo verme sırrı...

Sol böbrek üstü bezi alınan ardından beyin ameliyatı geçiren Şoray, 2 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendi. Bir yılda 20 kilo verdi. Eski formuna kavuştuğu pozunu da takipçileriyle paylaştı.

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Mum gibi eriten Türkan Şoray Diyet reçetesi! 12 ayda 20 kiloyu şıp diye verdi! İşte kilo verme sırrı...

SULTAN'IN DİYET SIRRI

*Unlu gıdaları azalttı, tuzu kesti.

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Mum gibi eriten Türkan Şoray Diyet reçetesi! 12 ayda 20 kiloyu şıp diye verdi! İşte kilo verme sırrı...

*Porsiyonları küçülttü.