24 Mayıs 2023, Çarşamba
Mum gibi eriten Türkan Şoray Diyet reçetesi! 12 ayda 20 kiloyu şıp diye verdi! İşte kilo verme sırrı...
Türkan Şoray adeta 12 ayda mum gibi erdi. Usta oyuncunun sevenleri son haline inanamadı. Geçirdiği sağlık problemiyle iyice kilo alan ünlü isim, gençlere taş çıkarttı. Yağlarından kilo kilo kurtulan Türkan Şoray'ın sırrı ise merak ediliyor. İşte diyet listelerinde ezberleri bozacak Türkan Şoray reçetesi...
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:30
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15