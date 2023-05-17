Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?

Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer sorusunun cevabı merak ediliyor. İsmini 40 gün sürmesinden alan kırkikindi yağmurlarının detayları araştırılıyor. Mayıs ayının sonlarına doğru başlayan bu yağmurlar özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde takip ediliyor. Peki Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?