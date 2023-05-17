17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?

Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?

Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer sorusunun cevabı merak ediliyor. İsmini 40 gün sürmesinden alan kırkikindi yağmurlarının detayları araştırılıyor. Mayıs ayının sonlarına doğru başlayan bu yağmurlar özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde takip ediliyor. Peki Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 17:47
  • 1
  • 8
Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?

Kırkikindi yağmurları, halk arasında bahar yağmurları olarak bilinen bir hava olayıdır. Mayıs ayının sonlarına doğru başlayan bu yağış olayı ile ilgili arama motorlarında "Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer?", "40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detayları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?

KIRKİKİNDİ YAĞIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kırkikindi, Anadolu'da kış ve yaz başlarında genelde öğleden sonra, ikindi saatlerinde görülen konveksiyonel yağışlara halk arasında verilen isimdir.

  • 3
  • 8
Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?

Bu yağışlara, genelde ikindi vakti başladığı ve 40 gün yağdığına inanıldığı için kırk gün, ikindi vakti yağan yağışlar anlamında Kırkikindi yağışları denmiştir.

  • 4
  • 8
Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?

Lakin, 40 gün sürmelerinin bilimsel bir dayanağı yoktur. Bu konveksiyonel yağışların dönem aralıkları sinoptik koşullara göre yıldan yıla fark edebilmektedir.

  • 5
  • 8
Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar, ne kadar sürer? 40 ikindi yağmurları nedir, nerede görülür?

Isı kapasitesi, albedo gibi özellikleri açısından farklı karakteristiklerdeki araziler, güneş ışınlarından farklı dozlarda etkilenirler ve atmosferik sınır tabakanın ısınması da alttaki yüzeye göre farklılık gösterir.