Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

Zilhicce ayı içerisinde yer alan Kurban Bayramı ne zaman? Yüce Allah'ın müjdesi olan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla huzur ve mutluluk içerisinde olan Müslümanlar, Kurbanlık hazırlıklarına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Kurban Bayramı takvimi açıklanırken, Kurbanlık fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki, Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...