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Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

Zilhicce ayı içerisinde yer alan Kurban Bayramı ne zaman? Yüce Allah'ın müjdesi olan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla huzur ve mutluluk içerisinde olan Müslümanlar, Kurbanlık hazırlıklarına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Kurban Bayramı takvimi açıklanırken, Kurbanlık fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki, Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:09
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Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

Zilhicce ayı ve Kurban Bayramı ne zaman? Kurban, Allah yolunda samimiyetin, fedakârlığın, cömertliğin ve teslimiyetin ifadesi olarak biliniyor. İslama göre, Kurban; değerlerine yabancılaşan insanın başta Allah'a, kendisine, tabiata, canlıya, cansıza ve her şeye karşı yabancılaşmanın önüne geçmek için emredilmiş bir ibadettir. Peki, Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

2022 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, 2022 Zilhicce ayı 30 Haziran'da başlayacak 29 Temmuz'da sona erecek.

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Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

2022 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde:

Arefe Günü: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı

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Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

KURBANLIK KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ FİYATLARI NE KADAR?

2022 Kurbanlık fiyatlarının büyükbaş kurbanlıklar için 60-70 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar için ise ortalama 3-4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

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Zilhicce ayı ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? Kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş fiyatları ne kadar?

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR?

Kurban, kurban bayramının ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.