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Iraklı Sally'nin annesi zanlıya: Kızımı sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok

Eskişehir'de 20 yaşındaki Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp cansız bedenini parçalayarak, çöp konteynerlerine attığı iddiası ile tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 28 yaşındaki Amjed Mohsin Mohammed ilk defa mahkemeye çıktı. Duruşma salonuna getirilen zanlı Mohammed'i gören Sally'nin annesi Leyla Naim, gözyaşları içinde, "Kızım parça parça. Cesedi yok, mezarı yok. Onu sen öldürdün" sözleriyle bağırdı.

Giriş Tarihi: 13.05.2022 16:18
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Iraklı Sally’nin annesi zanlıya: Kızımı sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok

Irak ordusunda binbaşı olarak görev üstlenirken 2013 senesinde bomba patlamasında yaralanıp, emekli olan 60 yaşındaki Ali Challab Al-Abbood, 4 sene sonra 2 kızı ve emekli öğretmen eşi 58 yaşındaki Leyla Naim Al-Abbood ile beraber Türkiye'ye giderek Eskişehir'e yerleşti. Çiftin kızlarında Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen sene 2 Eylül'de 'Kahve içmeye çıkıyorum' diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı.

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Iraklı Sally’nin annesi zanlıya: Kızımı sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok

Ailesinin başvurusuyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, aynı ülke vatandaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve Yenibağlar Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally'nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed'in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp, mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.

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Iraklı Sally’nin annesi zanlıya: Kızımı sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok

'CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME'

Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed de tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Iraklı Sally’nin annesi zanlıya: Kızımı sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok

İddianamede öldürüldüğü düşünülen ancak cesedi bulunamayan Sally'nin kan izlerinin sanık Amjed Mohsin Mohammed'in evindeki 2 bıçakta, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki gardrop üzerindeki testerede ve evdeki tornavida, pense ve çekiçte tespit edildiği bilgisi yer aldı. İddianamede ayrıca cinayetin kıskançlık nedeniyle işlenmiş olabileceği de belirtildi.

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Iraklı Sally’nin annesi zanlıya: Kızımı sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Amjed Mohsin Mohammed hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanık Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen tutuklu sanıklar Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ile Sarhan Shihab Ahmed ve Hasan Ali Assi hakkında ise 'suçluyu kayırma' iddiasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.