Edanur Nur Kaplan’a cinsel saldırı davasında karar çıktı: Zanlılar serbest bırakıldı
Ankara Çankaya'ya bir binanın 15. katından atlayarak canına kıyan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiası ile görülen davada karar verildi. Savcının mütalaasında 18'şer sene hapis istediği zanlılar Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu beraat etti.
Giriş Tarihi: 13.05.2022
15:24
Eda Nur Kaplan, geçen sene 7 Ağustos'da ablası Güler Kaplan'ın sevgilisinin Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.
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"KÜÇÜK KIZIN BAZI ŞEYLERE DAYANAMIYOR ARTIK"
Kaplan, intihardan önce annesine
"Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajı gönderdi.
2 ZANLI SERBEST BIRAKILDI
Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alınıp tutuklandı. 2 sanık hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Sanıklardan Yusuf Güzelyurt yargılama sırasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına başka suçtan tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt, tutuklu sanık Mehmet Ardıçoğlu, Eda Nur Kaplan'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, celse arasında verilen ara karar gereği olay günü otelde tutanak tutan polis memurlarını tanık olarak dinledi. Ardından söz alan cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
"ALGI YARATILARAK SUÇLANDIK"
Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının ardından son sözü sorulan sanık Mehmet Ardıçoğlu,
"Ben zorla bir şey yapmadım. Sosyal medyadan algı yaratılarak suçlandık. Bütün iddialar yalandır. Mahkemenin adaletine güveniyorum" dedi.