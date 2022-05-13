Edanur Nur Kaplan’a cinsel saldırı davasında karar çıktı: Zanlılar serbest bırakıldı

"KÜÇÜK KIZIN BAZI ŞEYLERE DAYANAMIYOR ARTIK"

Kaplan, intihardan önce annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajı gönderdi.