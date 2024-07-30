Zeus’un başı bulundu! Bakan Ersoy bu sözlerle paylaştı: Benzersiz bir keşif

Açıklamada, "Saç ve sakaldaki muhteşem matkap işçiliği, üst düzey bir Aphrodisias heykel atölyesine aittir. Güçlü ilahi imgenin sofistike bir şekilde tasvir edilmesi başa güçlü bir etki kazandırır. Portre heykelciliğinden ödünç alınan hassas teknik, burada Zeus'un klasik imgesine daha gerçekçi, adeta nefes alan bir tanrıymışçasına çağdaş bir etki vermek için kullanılmıştır. Baş, en yüksek kaliteye ve tarihi öneme sahip olağanüstü bir buluntudur" denildi.