Muştalı dehşet! Mahkemenin kararı şoke etti | Kaburgaları, dişleri, çenesi kırıldı...
Konya'da eski kız arkadaşının evini basıp, muşta ile arkadaşı Burak Ergün'ü öldüresiye döven Çağrı Özaydın hakkında karar açıklandı. Mahkeme 'iyi hal' indirimi verdiği Özaydın'a 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Tek yaptıkları kendilerini korumak olan Burak Ergün 1 yıl 5 gün ve İ.E'de Özaydın'ı yaraladıkları gerekçesiyle 9 ay 15 gün hapse mahkum edildi.
ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024
13:44
Güncelleme: 30.07.2024
13:44
Olay, 8 Haziran 2021 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Çağrı Özaydın, şiddet uyguladığı ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisinden ayrıldığı ileri sürülen eski kız arkadaşı İ.E'nin (28) evine geldi.
Kendisine kapı açılmayan Özaydın, aynı binada oturan arkadaşı M.M'den kapıyı çalmasını istedi. Kapı hafif şekilde açılır açılmaz eve dalan Özaydın, elindeki muşta ile Burak Ergün'ü öldüresiye dövdü. Ergün'ün burnunda, dişlerinde çenesinde ve kaburgalarında kırıklar oluştu. Olay sonrası yakalanan Özaydın tutuklandı.
ZORLA EVE GİRİP DEHŞETİ YAŞATTI
İ.E. yaşanan dehşeti şu sözlerle anlattı: "Olay tarihinde arkadaşım Burak rahatsız edilip edilmediğimi kontrol etmek için evime geldi. Kapım çalındı ve baktığımda M.M'yi gördüm. Ona kapıyı açtığımda yan taraftan Çağrı çıktı. Ben onu görünce kapıyı kapatmak istedim. Çağrı araya kolunu koyarak kapıyı kapatmama engel oldu.
Tam bu sırada Burak geldi. Burak'ın gelmesiyle kapının açılması ve Burak'ın yere serilmesi aynı anda oldu. Daha sonra Çağrı, Burak'a vurmaya başladı. Tekme, yumruk defalarca vurdu. Beni de sert bir şekilde ittirdi. O sırada Çağrı, M.M'ye telefonları almasını istedi. Çağrı, Burak'a tekrar vurmaya başladı. Çağrı'nın elinde parmaklara takılan muşta benzeri bir şey gördüm" dedi.
MUŞTALI SALDIRGANA 'İYİ HAL' İNDİRİMİ
Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Çağrı Özaydın hakkında mahkeme kararını açıkladı. Heyet, Özaydın'ı 'yağma' suçundan beraat ettirdi. Özaydın, Burak Ergün'e yönelik 'silahla kasten yaralama' suçundan ise 'iyi hal' indirimi ile 6 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.