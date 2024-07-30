Manisa'da başıboş köpek dehşeti! Köpek saldırısından kaçan çocuğun ayağına demir saplandı | Baba isyan etti: “Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar”

Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek dehşeti son olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşandı. Köpek saldırısından kaçmak isterken yaklaşık 1,5 metrelik bahçe duvarından düşen ve ayağına demir saplanan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, hastanelik oldu. Oğlunun hastanede müşahedede kalacağını ve akciğerlerinden ameliyat geçirebileceğini söyleyen baba Recep Kocabıyık yetkililerin duruma bir an önce çözüm bulmalarını isteyerek, " Hayvan koruyucuları gelsin beni kurtarsın hadi. Ya bu çocuk ölseydi ne olacaktı? Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar. Bugün benim çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna olacak." ifadeleri ile mama lobisine sert tepki gösterdi.