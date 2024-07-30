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Manisa'da başıboş köpek dehşeti! Köpek saldırısından kaçan çocuğun ayağına demir saplandı | Baba isyan etti: “Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar”

Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek dehşeti son olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşandı. Köpek saldırısından kaçmak isterken yaklaşık 1,5 metrelik bahçe duvarından düşen ve ayağına demir saplanan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, hastanelik oldu. Oğlunun hastanede müşahedede kalacağını ve akciğerlerinden ameliyat geçirebileceğini söyleyen baba Recep Kocabıyık yetkililerin duruma bir an önce çözüm bulmalarını isteyerek, " Hayvan koruyucuları gelsin beni kurtarsın hadi. Ya bu çocuk ölseydi ne olacaktı? Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar. Bugün benim çocuğuma olan yarın başkasının çocuğuna olacak." ifadeleri ile mama lobisine sert tepki gösterdi.

Giriş: 30.07.2024 18:24 Güncelleme: 30.07.2024 18:45
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Manisa’da köpek vahşeti! Köpek saldırısından kaçan çocuğun ayağına demir saplandı | Baba isyan etti: Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar

Hayvantaparlar ve mama lobisinin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı.

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Manisa’da köpek vahşeti! Köpek saldırısından kaçan çocuğun ayağına demir saplandı | Baba isyan etti: Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar

Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek dehşeti son olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşandı.

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Manisa’da köpek vahşeti! Köpek saldırısından kaçan çocuğun ayağına demir saplandı | Baba isyan etti: Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar

Olay Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Seyitahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sohbet ettikten sonra eve dönmek isteyen 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, arkasından saldıran köpeği görünce kaçmaya çalıştı. Köpekten kaçmak isterken yaklaşık 1,5 metrelik bahçe duvarına çıkan Kocabıyık buradan dengesini kaybederek beton zemine düştü.

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Manisa’da köpek vahşeti! Köpek saldırısından kaçan çocuğun ayağına demir saplandı | Baba isyan etti: Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar

Kocabıyık'ın yerde hareketsiz yattığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sırt üstü düşmenin etkisiyle nefessiz kalan ve ayağına da demir saplanan Kocabıyık, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından önce Akhisar Mustafa Kiraz Devlet Hastanesine sonrasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

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Manisa’da köpek vahşeti! Köpek saldırısından kaçan çocuğun ayağına demir saplandı | Baba isyan etti: Mecliste bağrışıyorlar ya gelsinler burada bağırsınlar

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi ekibi tarafından tedavi alınan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Akciğerlerindeki zedelenme nedeniyle hastanede müşahedede tutulan Kocabıyık'ın ameliyat geçirme riskinin de bulunduğu öğrenildi.