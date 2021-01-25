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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bu anlar dehşete düşürdü: Kartal çocuğu av olarak gözüne kestirince... Bu anlar dehşete düşürdü: Kartal çocuğu av olarak gözüne kestirince... Avustralya'da dev kartal 15 metre pike yaptıktan sonra bir çocuğa saldırdı. İzleyenlerin ağzının açık kaldığı olayda, kartal av olarak gördüğü çocuğu yakalayıp birlikte havalanmak istedi. Dehşet dolu anlar saniye saniye fotoğraflandı. Giriş Tarihi: 25.01.2021 05:47
Avustralya'daki Alice Springs Desert adlı bir doğal parkta herkesin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞANS ESERİ KURTULDU!
Doğal parkta düzenlenen kuş şovu sırasında, devasa boyutlardaki bir kartal küçük bir çocuğu pençeleriyle kavrayarak kaçırmaya çalıştı. Altı ile sekiz yaş arasında olduğu tahmin edilen küçük çocuk, vahşi hayvanın elinden yüzüne aldığı küçük bir sıyrıkla kurtuldu.
Yaşanan bu olay sonrasında park yetkilileri kuş şovunu iptal etti ve ağlayan küçük çocuğa sağlık ekipleri tarafından ilk yardım müdahalesi yapıldı.
Bu korku dolu anlar yaşandığı sırada doğal parkta bulunan akademisyen gazeteci Christine O'Connell ise kartalın çocuğu kapüşonundan yakalayarak saldırdığı anları görüntüleyip Instagram hesabına koydu. BBC'ye konuşan O'Connell kartalın çocuğa saldırmasının sebebini; küçük çocuğun üzerine giydiği kapüşonlu giysinin fermuarını sürekli açıp kapaması ve bu durumun kartalın saldırganlaşmasına neden olduğu şeklinde açıkladı.
DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! KAPLANA YEM OLUYORDU...
Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler bir dehşete tanıklık etti.