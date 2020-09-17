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Zehir tacirlerine dev operasyon! 74 kilo eroin ele geçirildi
Güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Van Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu İlçesi'nde seyir halinde bulunan bir otomobil şüpheli üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 74 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 13:32Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 13:34