Zehir tacirlerine dev operasyon! 74 kilo eroin ele geçirildi

Güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Van Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu İlçesi'nde seyir halinde bulunan bir otomobil şüpheli üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 74 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 13:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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