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Zehir tacirlerine dev operasyon! 74 kilo eroin ele geçirildi

Güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Van Emniyeti Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu İlçesi'nde seyir halinde bulunan bir otomobil şüpheli üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 74 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 13:34
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Zehir tacirlerine dev operasyon! 74 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İpekyolu İlçesi Alipaşa Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada seyir halinde bulunan 65 plaka sayılı otomobil durumundan şüphelenilmesi üzerine durduruldu.

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Zehir tacirlerine dev operasyon! 74 kilo eroin ele geçirildi

Ekiplerce, oluşturulan uygulama noktasında durdurulan otomobilde Narkotik Madde Arama Köpeği Oscar ile birlikte arama yapıldı.

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Zehir tacirlerine dev operasyon! 74 kilo eroin ele geçirildi

Yapılan detaylı aramada, aracın bagajından bulunan 2 adet spor çanta içerisinde 73 paket halinde toplam 74 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirildi.

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Zehir tacirlerine dev operasyon! 74 kilo eroin ele geçirildi

TUTUKLANDI
Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü C.D. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemleri ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.

SEMA ALİM DALGIÇ-SABAH

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Zehir tacirlerine dev operasyon! 74 kilo eroin ele geçirildi