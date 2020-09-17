Müge Anlı’daki garip hırsızlık olayıyla ilgili çok önemli gelişme!

Kayseri'de yaşayan 75 yaşındaki Metin Kahraman, parkta tanıştığı Yeşim adındaki 26 yaşındaki bir kadını evine getirdi. Eve getirdiği Yeşim'i eşine tanıştırırken yeğenim ile evlendirmeyi düşünüyorum dedi. Fakat daha yeni tanıdığı Yeşim, Metin Kahraman ve eşinin 25 yıllık birikimi olan 130 bin lirayı çalarak evden kaçtı.

Yaşadıklarını anlatan Metin Kahraman, "Parkta yalnız başına oturuyordu. Yanına gidip tanıştım, bana abim beni dövdü dedi. Ben de kendisini evime götürerek korumak istedim. Ama Yeşim, evimdeki 130 bin liralık 25 yıllık birikimimizi çalarak kayıplara karıştı." dedi. Metin Kahraman'ın eşi Hatice Kahraman, eve geldiğinde birikimini sakladığı bavullarının bıçakla kesilerek içindeki bileziklerin ve çeyrek altınlarının alındığını söyledi.