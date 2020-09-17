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Müge Anlı’daki garip hırsızlık olayıyla ilgili çok önemli gelişme!

Kayseri'de yaşayan Metin Kahraman ve Hatice Kahraman çifti, evlerine gelen Yeşim adındaki bir kadının 25 yıllık birikimleri olan 150 bin lirayı çaldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurmuştu. Metin Kahraman, parkta tanıştığı Yeşim'i korumak için eve götürdüğünü iddia etse de bir izleyici Kahraman'ın çapkın tavırları olduğunu ve başka bir niyetle eve götürmüş olabileceğini iddia etti. Bugünkü Müge Anlı canlı yayında garip hırsızlık vakasıyla ilgili çok önemli gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 17.09.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 12:30
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Müge Anlı’daki garip hırsızlık olayıyla ilgili çok önemli gelişme!

Kayseri'de yaşayan 75 yaşındaki Metin Kahraman, parkta tanıştığı Yeşim adındaki 26 yaşındaki bir kadını evine getirdi. Eve getirdiği Yeşim'i eşine tanıştırırken yeğenim ile evlendirmeyi düşünüyorum dedi. Fakat daha yeni tanıdığı Yeşim, Metin Kahraman ve eşinin 25 yıllık birikimi olan 130 bin lirayı çalarak evden kaçtı.

Yaşadıklarını anlatan Metin Kahraman, "Parkta yalnız başına oturuyordu. Yanına gidip tanıştım, bana abim beni dövdü dedi. Ben de kendisini evime götürerek korumak istedim. Ama Yeşim, evimdeki 130 bin liralık 25 yıllık birikimimizi çalarak kayıplara karıştı." dedi. Metin Kahraman'ın eşi Hatice Kahraman, eve geldiğinde birikimini sakladığı bavullarının bıçakla kesilerek içindeki bileziklerin ve çeyrek altınlarının alındığını söyledi.

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Müge Anlı’daki garip hırsızlık olayıyla ilgili çok önemli gelişme!

TARTIŞMA YARATAN İDDİALAR!

Evde çantasını bırakan Yeşim adındaki kadının kamera görüntülerine ulaşılıp canlı yayında ekrana verilmesiyle birçok kişi yayına bağlandı. İsmini vermeyen bir izleyici Metin Kahraman'ı tanıdığını ve çapkın tavırları olduğunu söyledi. Metin Kahraman'ın oturduğu evin yakınlarında markette çalıştığını belirten şahıs, Kahraman'ın eşini, kendisinin kardeşi olarak tanıttığını söyledi. Ayrıca dışarda da kadınlara ilgili olduğunu iddia etti.

METİN KAHRAMAN İDDİALARI YALANLADI

Metin Kahraman, "26 yaşındaki kızın kendisine evleneceğini, ameliyat olduğunu ve şiddet gördüğünü söyleyerek duygusal davranmamı sağladı. Üzüldüm, istersen banyo yap dedim, evimde banyo yaptı. Ardından banyoyu temizlemeye girdim. O sırada kız evimizdeki 130 bin lirayı çaldı ancak biz bunun farkına çok sonradan farkına vardık." dedi.

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Müge Anlı’daki garip hırsızlık olayıyla ilgili çok önemli gelişme!

BİR ŞEY ÇALMADIM ÇIKARKEN 4 BİLEZİK VERDİ

Bu gelişmelerin ardından Müge Anlı 130 bin lirayı aldığı iddia edilen "Yeşim" isimli kadını buldu. Müge Anlı'ya konuşan Yeşim, "Metin Bey eşimi boşayacağım deyip beni evine çağırdı. Adresini verdi, akşam evine gelmemi istedi. Çay ocağında tanıştık, telefonunu verdi. Bir şey çalmadım, bana çıkarken 4 bilezik verdi. Hatta komşular görmesin diye akşam gelmemi söyledi. Eve geldiğimde eşi sürekli telefonla aramaya başladı. Metin beni evin içinde saklamak istedi. Ben kabul etmedim. Eşi beni kendi dayısının oğluna ayarlamaya çalıştı, Metin bunu kabul etmedi. Banyo yaparken sürekli seni çitileyeyim mi diyerek banyoya girmeye çalıştı. Ertesi gün, Hatice Hanım işe gidince Metin bana ayrı bir ev tutmayı teklif etti. " dedi.

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Müge Anlı’daki garip hırsızlık olayıyla ilgili çok önemli gelişme!

Suçlamaları kabul etmeyen Metin Kahraman, "Asla bilezikleri vermedim. Böyle bir şey yapmadım yalan söylüyor." dedi. Dünkü yayının ardından kimliği belirlenen Yeşim Yağcı, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Yeşim Yağcı'nın teslim olmasıyla birlikte gözaltı süreci başlayarak Kayseri'ye götürüldü.

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