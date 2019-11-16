Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? KYK bursu 2020!

Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? Binlerce öğrenci burs sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Burs veya kredi kazananlar ne kadar ücret alacağını merak ederken, zamlı bursların ne zaman ödeneceği de merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni burs ücreti ve ücretlerin ödeneceği tarihi açıklamıştı. Peki, zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? İşte zamlı KYK bursları ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 13:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





