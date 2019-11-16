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Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? KYK bursu 2020!

Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? Binlerce öğrenci burs sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bu soruların yanıtlarını araştırıyor. Burs veya kredi kazananlar ne kadar ücret alacağını merak ederken, zamlı bursların ne zaman ödeneceği de merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni burs ücreti ve ücretlerin ödeneceği tarihi açıklamıştı. Peki, zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? İşte zamlı KYK bursları ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 13:09
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Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? KYK bursu 2020!

KYK bursu ve kredisi ile yüz binlerce öğrenci eğitim hayatını kolaylaştırıyor. Her yıl zam yapılarak öğrencilerin rahatlaması sağlanıyor. KYK burslarına bu yıl da zam yapıldı. Başkan Erdoğan müjdeyi bizzat verdi. Peki, Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? İşte KYK bursu 2020!

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Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? KYK bursu 2020!

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.

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Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? KYK bursu 2020!

BURSLAR NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?

2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılacaktır.

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Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? KYK bursu 2020!

TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6'sı itibariyle

TC Kimlik Numarası 2 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 7'si itibariyle

TC Kimlik Numarası 4 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 8'i itibariyle

TC Kimlik Numarası 6 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 9'u itibariyle

TC Kimlik Numarası 8 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 10'u itibariyle

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Zamlı KYK bursu ne zaman ödenecek? KYK zamlı kredi ne zaman yatacak? KYK bursu 2020!

ÖĞRENİM KREDİSİNİN KESİLME SEBEPLERİ

* Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
* Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
* Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
* Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,