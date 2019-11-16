Dünyaya satılıyor! Elazığ'da 18 bin ton alabalık ve bin ton somon üretiliyor Türkiye'de ilk sırada Elazığ'da Keban ve Karakaya Barajları üzerinde modern tesislerde üretilen alabalık 18 bin tona yükselirken, Somon üretiminde de bin tona ulaşıldı. Somon balığında da bin tonluk ilk hedef yakalandı. Giriş Tarihi: 16.11.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 17:12
Alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ve Karakaya Barajlarında hem üretim hemde istihdam her geçen gün artıyor. Keban ve Karakaya Baraj Gölü kıyılarında kurulan modern tesislerde Alabalık üretimi yıllık 18 bin tona ulaşırken, Somon'da da bin tonluk ilk hedef yakalandı.
Üretilen balıklar başta Elazığ'ın Keban ilçesi ve Muğla'da fabrikalarda işlendikten sonra Avrupa'ya satılıyor. İlçedeki en büyük ihracatı ise bölgede bir firma yapıyor.
Yıllık yaklaşık 10 bin ton üretim yapan firma, başta Rusya, Çin, Japonya, Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi bir çok ülkeye ihracatını gerçekleştirerek hem kentin hemde de bölgenin ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.
Elazığ'ın balık üretiminde Türkiye'de ilk sırada olduğunu anımsatan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Özellikle alabalık ve somon üretimi de son dönemde çok gelişiyor. Bu bölge de üretimin yoğun bir şekilde yapıldığı bir yer. Elazığ'da paketleme ve işleme tesisleri ve kafes alabalık üretimi var.
Üretim olarak Alabalık'ta 18 bin tonlardayız. Somon üretiminde de bin tonu yakaladık. Balıklar ağırlıklı olarak Japonya, Çin ve Rusya pazarlarına gidiyor, arkadaşlarımız Afrika'ya da açılmaya başladı. Türkiye'nin 3'ncü kerevit işleme tesisi de Elazığ'da açıldı.