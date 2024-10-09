10 Ekim 2024, Perşembe
Zamanında Avrupalı casuslar peşindeydi! Dünyada ilk ve tek: Avrupa'ya kaçırılan "Osmanlı mirası" birçok sektörün vazgeçilmezi
17'nci yüzyılda Batı ülkelerinin casusları kaçırmak için her yolu denedi ve başardı. O zamandan sonra Avrupa'da oldukça yaygınlaştı ve görenler gözlerini alamadı. Zamanla tekrar Anadolu'da yetiştirilmeye başladı ve böylece doğduğu topraklara geri dönmüş oldu. Şimdi ise tekrar hasadı başlayan "Osmanlı mirası" çeşitli sektörlerde sıklıkla kullanılıyor. Üstelik dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Kendine has rengi ile görenleri hayran bırakan bu ürünün hikayesi de oldukça dikkat çekiyor...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 00:02