Zamanında Avrupalı casuslar peşindeydi! Dünyada ilk ve tek: Avrupa'ya kaçırılan "Osmanlı mirası" birçok sektörün vazgeçilmezi

RENGİN ELDE EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Enstitünün ve Trakya Üniversitesinin, kurumların desteğiyle yaptıkları pilot uygulamalarla rengin tekrar elde edilmesi için büyük emek verdiğini ve başarı sağladığını belirten Subaşı, "Burada birçok firmanın temsilcileri de var. Bu güzel çalışmanın daha da artarak sürdürülmesi, üniversiteyle enstitü işbirliğinin güçlenerek bu alanda söz sahibi olmaları çok önemli. Edirne kırmızısının, Türkiye genelinde tanıtılarak ilimizin markası olması ve birçok insana doğrudan ve dolaylı fayda üretmesini temenni ediyorum." diye konuştu.