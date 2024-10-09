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Zamanında Avrupalı casuslar peşindeydi! Dünyada ilk ve tek: Avrupa'ya kaçırılan "Osmanlı mirası" birçok sektörün vazgeçilmezi

17'nci yüzyılda Batı ülkelerinin casusları kaçırmak için her yolu denedi ve başardı. O zamandan sonra Avrupa'da oldukça yaygınlaştı ve görenler gözlerini alamadı. Zamanla tekrar Anadolu'da yetiştirilmeye başladı ve böylece doğduğu topraklara geri dönmüş oldu. Şimdi ise tekrar hasadı başlayan "Osmanlı mirası" çeşitli sektörlerde sıklıkla kullanılıyor. Üstelik dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Kendine has rengi ile görenleri hayran bırakan bu ürünün hikayesi de oldukça dikkat çekiyor...

AA
Giriş Tarihi: 09.10.2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 00:02
Zamanında Avrupalı casuslar peşindeydi! Avrupa’ya kaçırılan Osmanlı mirası birçok sektörün vazgeçilmezi: Gören hayran kalıyor

Yüzlerce yıl önce Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen bu ürün kendine has işlenişi ve göz alıcılığı ile Avrupa casuslarının dikkatini çekti. Peşinden koştukları bu ürün casuslar tarafından Avrupa'ya kaçırıldı ve o dönem oldukça yaygınlaştı.

Zamanında Avrupalı casuslar peşindeydi! Avrupa’ya kaçırılan Osmanlı mirası birçok sektörün vazgeçilmezi: Gören hayran kalıyor

Göz kamaştıran rengi ile dikkat çeken bu ürün uzun bir süre sonra doğduğu topraklara geri getirildi ve bu kez de ülkemizde yaygınlaşmaya başladı. Hatta öyle ki üretiminin yanı sıra geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için üzerinde çalışmalar dahi yapılıyor. Üstelik bu özelliği ile dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Zamanında Avrupalı casuslar peşindeydi! Avrupa’ya kaçırılan Osmanlı mirası birçok sektörün vazgeçilmezi: Gören hayran kalıyor

Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Karaağaç Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, Edirne kırmızısının casusluk olaylarına konu olmuş efsane bir renk olduğunu söyledi.

Zamanında Avrupalı casuslar peşindeydi! Avrupa’ya kaçırılan Osmanlı mirası birçok sektörün vazgeçilmezi: Gören hayran kalıyor

RENGİN ELDE EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Enstitünün ve Trakya Üniversitesinin, kurumların desteğiyle yaptıkları pilot uygulamalarla rengin tekrar elde edilmesi için büyük emek verdiğini ve başarı sağladığını belirten Subaşı, "Burada birçok firmanın temsilcileri de var. Bu güzel çalışmanın daha da artarak sürdürülmesi, üniversiteyle enstitü işbirliğinin güçlenerek bu alanda söz sahibi olmaları çok önemli. Edirne kırmızısının, Türkiye genelinde tanıtılarak ilimizin markası olması ve birçok insana doğrudan ve dolaylı fayda üretmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Zamanında Avrupalı casuslar peşindeydi! Avrupa’ya kaçırılan Osmanlı mirası birçok sektörün vazgeçilmezi: Gören hayran kalıyor

DÜNYADA İLK VE TEK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Edirne kırmızısının kentin marka değeri açısından çok önemli olduğunu belirtti.
Edirne kırmızısının, bir şehrin ismiyle anılan bir renk olma özelliğiyle dünyada ilk ve tek olabileceğini dile getiren Akın, "Bir şehrin bir renkle anılıyor olması, üstelik de bu rengin böyle değerli bir hikayesi olması çok kıymetli. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak bu konuda yapılacak bütün çalışmaların ekip arkadaşlarımla beraber paydaşı olacağımıza söz veriyorum." dedi.