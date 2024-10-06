1 milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster programında 19 yaşındaki Ramazan Çulha, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik 12. soruyu açtırma şansı elde etti. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla gerçekleşen bölümde tekerlekli sandalyesiyle stüdyoya gelen Çulha, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduğunu ve engelli olmasına rağmen aktif bir yaşam sürdürdüğünü belirtti. Başarısını annesine adadığını söyleyen Çulha, 13. soruyu doğru yanıtlayarak 5 milyon TL'lik ödülün sahibi olma şansını da yakalayabilir.