06 Ekim 2024, Pazar
1 milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...
ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Yarışmacı Ramazan Çulha, geçtiğimiz Cuma günü büyük bir başarıya imza atarak soruyu doğru cevapladı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Çulha'nın başarısının ardından, geçmişte bu zorlu soruya ulaşan yarışmacılar da yeniden gündeme geldi. İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının hafızalara kazınan milyonluk soruları ve yarışmacıları...
Giriş Tarihi: 06.10.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:25