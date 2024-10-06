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Haberler Galeri 1 milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...

1 milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...

ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Yarışmacı Ramazan Çulha, geçtiğimiz Cuma günü büyük bir başarıya imza atarak soruyu doğru cevapladı ve 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazandı. Çulha'nın başarısının ardından, geçmişte bu zorlu soruya ulaşan yarışmacılar da yeniden gündeme geldi. İşte, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının hafızalara kazınan milyonluk soruları ve yarışmacıları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.10.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 17:25
1 milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...

Kim Milyoner Olmak İster programında 19 yaşındaki Ramazan Çulha, 500 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik 12. soruyu açtırma şansı elde etti. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla gerçekleşen bölümde tekerlekli sandalyesiyle stüdyoya gelen Çulha, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduğunu ve engelli olmasına rağmen aktif bir yaşam sürdürdüğünü belirtti. Başarısını annesine adadığını söyleyen Çulha, 13. soruyu doğru yanıtlayarak 5 milyon TL'lik ödülün sahibi olma şansını da yakalayabilir.

1 milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONUNCU SORU AÇILDI MI?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 19 yaşındaki Ramazan Çulha 1 milyonuncu soruyu açmaya hak kazandı. Ancak soru henüz belli olmadı. Yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte haberimize eklenecektir.

1 milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...

Dünyanın en çok seyredilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?'de 19 yaşındaki Ramazan Çulha, İstanbul Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi olarak unutulmaz bir performansa imza attı. Yarışmadan kazanacağı ödül ile eğitim hayatına yatırım yapmayı planlayan genç yarışmacı, katılımıyla izleyicilere ilham verdi.

1 milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...

Zorlukları Aşarak İlerliyor

Oktay Kaynarca'nın destekleriyle tekerlekli sandalye ile stüdyoya gelen Ramazan, hayat hikayesini şu sözlerle paylaştı: "Sinopluyum, bu sene üniversiteye başladım. İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünü okuyorum. Gördüğünüz gibi engelliyim. Ama ayaklarımı kontrol edebiliyorum. Bacaklarımda güç yok, sadece ayakta durmakta zorlanıyorum. Bu yüzden tekerlekli sandalye kullanıyorum." Ramazan, azmiyle örnek alındı.

1 milyonluk sorunun cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster geçmişten günümüze tüm milyonluk sorular ve cevapları...

1 Milyon TL'lik Soru ile Heyecan Dorukta

Ramazan Çulha, yarışmada karşılaştığı 500 bin TL değerindeki soruya doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik sorunun kapısını araladı. Sorunun içeriği ise şu şekildeydi: "TÜİK Nüfus İstatistikleri Portalının verilerine göre, 2023'te erkek bebeklere en çok verilen ad hangisi olmuştur?"

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