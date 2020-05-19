Yüzlerce yıl önce işlendi! Gizemi hala çözülemiyor...
Bursa'nın Keles ilçesi Kocakovacık köyünde bulunan köy misafirhanesinin ahşap tavanına yüzlerce yıl önce yapıldığı düşünülen ahşap şekiller köyün ve bölgenin tarihini anlatıyor. Yüzlerce yıl önce kimin tarafın yapıldığı bilinmeyen ahşaba işlenmiş şekiller bölgede yaşamış hayvanları ağaçları, kullanılan alet ve edevatları temsil ettiği düşünülüyor. Köy misafirhanesindeki yüzlerce yıl önce ahşaba işlenen şekiller bugün hala gizemini koruyor.
Giriş Tarihi: 19.05.2020 13:38Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 13:39