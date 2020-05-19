Yüzlerce yıl önce işlendi! Gizemi hala çözülemiyor...

Kocakovacık köyü Dernek Başkanı Mustafa Ferik, "Köyümüzün tarihi çok eski, bölgede Osmanlı kuruluşundaki 3'üncü Yörük çadırını kuran köy bizimkisi bizim köyümüz ipekyolu üzerinde bulunuyor. Köyümüzde bulunan misafir evi ise yüzlerce yıllık tarihi var evin içinde bulunan eş işçiliği ahşaptan işlenmiş semboller var bu semboller yüzlerce yıl buralarda yaşamış hayvanları, ağaçları, el aletlerini ve bilmediğimiz şeyleri anlatıyor. Bu sembollere bakarak yüzlerce yıl önce köyümüzde ve çevrede neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Bu ev 2007 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından restore edildi. Şimdi köyümüzü ziyarete gelen misafirlere gezdiriyoruz" dedi.