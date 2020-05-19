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Haberler Galeri Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

Kadir Gecesi önemi nedir? Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman bu geceyi ibadet yaparak geçirecek. Koronavirüs salgını nedeniyle Kadir Gecesi evlerde eda edilecek. Bu mübarek günde bazı sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 14:43
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Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerîm'in dünya semasında parıldadığı ve Hz.Muhammed (S.A.V.) sadrına indirildiği, bin aydan hayırlı, mübarek gecedir.Ramazan ayının 27'inci gecesi kutlanan Kadir Gecesi, koronavirüs salgını nedeniyle Müslümanlar tarafından evlerde idrak edilecek. Kadir Gecesi ile ilgili merak edilen bazı konuları yazımızdan inceleyebilirsiniz. Peki, Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

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Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir Gecesi kandil değildir. Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

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Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir gecesi, Yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran'ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla'nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, "Doğrusu biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde
indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler
ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir
esenliktir." buyurduğu müstesna bir gecedir.

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Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Hadislerde Ramazan'ın 20. gününden sonraki tek günlerde aranması söylenmesine rağmen, daha sonra karmaşa çıkmaması için Ramazanın 27. gününün gecesi Kadir Gecesi sayılmıştır. Hicrî takvime göre de Kadir Gecesi Ramazan Ayı'nın son 10 gününde bulunur.

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Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

KADİR GECESİ NEDEN MÜBAREKTİR?

"Bin ay" seksen üç sene dört aylık bir süreye tekabül eder. Geçmişteki salih kimselerin bir ömür boyu kazandıkları manevi mertebeyi bir gece içinde elde etme fırsatıdır. Resulullah (a.s.m.) sahabilere iioğullarından bir kimsenin Allah yolunda bin ay boyunca silâhlı olarak cihat ettiğini anlatmıştı. Sahabiler bunu duyunca şaşırdılar ve kendi amellerini az, gördüler. Bunun üzerine Kadir Suresi indirildi.