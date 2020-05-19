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Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesi önemi nedir? Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman bu geceyi ibadet yaparak geçirecek. Koronavirüs salgını nedeniyle Kadir Gecesi evlerde eda edilecek. Bu mübarek günde bazı sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi'nde ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 14:43
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