Yüzlerce turist oraya akın ediyor! İşte Kurban Bayramı’nın alternatif rotası “Frig Yolu”

"FRİGYA, HER GÜN YÜZLERCE YERLİ VE YABANCI MİSAFİRİNİ AĞIRLIYOR"

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Frigya'nın yıllık 200 bin civarı misafir ağırlarken, son yıllarda yapılan kamu-özel yatırımlarıyla 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü söyledi.