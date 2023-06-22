22 Haziran 2023, Perşembe
Yüzlerce turist oraya akın ediyor! İşte Kurban Bayramı’nın alternatif rotası “Frig Yolu”
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu", tarih ve doğa tutkunlarının rotaları arasında bulunuyor. İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, "Bugün Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçarken, Ayazini köyünde ATV safari yapabiliyorsunuz. Çevre düzenlemesi tamamlanan Maltaş Açık Hava Tapınağı'nın mistik ortamı insanları etkiliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 22.06.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 12:21
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