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Haberler Galeri Yüzlerce turist oraya akın ediyor! İşte Kurban Bayramı’nın alternatif rotası “Frig Yolu”

Yüzlerce turist oraya akın ediyor! İşte Kurban Bayramı’nın alternatif rotası “Frig Yolu”

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Emre Gölü ile Ayazini köyü arasındaki 25 kilometrelik "Frig Yolu", tarih ve doğa tutkunlarının rotaları arasında bulunuyor. İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, "Bugün Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçarken, Ayazini köyünde ATV safari yapabiliyorsunuz. Çevre düzenlemesi tamamlanan Maltaş Açık Hava Tapınağı'nın mistik ortamı insanları etkiliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 22.06.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 12:21
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Yüzlerce turist oraya akın ediyor! İşte Kurban Bayramı’nın alternatif rotası “Frig Yolu”

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde, "Frig Yolu" güzergahındaki yatırımlar devam ediyor.

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Yüzlerce turist oraya akın ediyor! İşte Kurban Bayramı’nın alternatif rotası “Frig Yolu”

Göynüş Vadisi'ndeki Aslantaş ve Yılantaş'ın yanı sıra restorasyonu tamamlanan Maltaş Açık Hava Tapınağı, tarih, doğa ve fotoğraf tutkunlarının tercihleri arasında yer alıyor.

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Yüzlerce turist oraya akın ediyor! İşte Kurban Bayramı’nın alternatif rotası “Frig Yolu”

Frigya'daki eski kaya yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, şapeller ile peribacaları, Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonuyla güzel bir manzara oluştururken, Ayazini köyündeki tarihi mekanlar ve yöresel gastronomi lezzetleri ziyaretçilerini etkiliyor.

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Yüzlerce turist oraya akın ediyor! İşte Kurban Bayramı’nın alternatif rotası “Frig Yolu”

"FRİGYA, HER GÜN YÜZLERCE YERLİ VE YABANCI MİSAFİRİNİ AĞIRLIYOR"

İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Frigya'nın yıllık 200 bin civarı misafir ağırlarken, son yıllarda yapılan kamu-özel yatırımlarıyla 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir turizm destinasyonuna dönüştüğünü söyledi.

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Yüzlerce turist oraya akın ediyor! İşte Kurban Bayramı’nın alternatif rotası “Frig Yolu”

Frigya'nın Döğer beldesi ile Ayazini köyü arasında bir "turizm çemberi" olduğunu vurgulayan Koyuncu, şöyle konuştu:

"Bugün Emre Gölü üzerinde sıcak hava balonu uçarken, Ayazini köyünde ATV safari yapabiliyorsunuz. Çevre düzenlemesi tamamlanan Maltaş Açık Hava Tapınağı'nın mistik ortamı insanları etkiliyor.