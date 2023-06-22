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5 yaşındaki çocuğun kahramanı oldu! Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

Diyarbakır'da Yusuf Çelik bağrışmalar üzerine çıktığı iş yerinin önünde soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili Çelik, "Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim" dedi.

Giriş Tarihi: 22.06.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:29
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5 yaşındaki çocuğun kahramanı oldu! Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

Olay, 20 Haziran'da Bağlar ilçesinde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Yusuf Çelik, bağrışmalar üzerine dışarı çıktığında isimleri öğrenilemeyen kadın ile 2 çocuğunu gördü.

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5 yaşındaki çocuğun kahramanı oldu! Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

5 yaşındaki erkek çocuğunun boğazına şeker kaçtığını ve nefes alamadığını öğrenen Çelik, onu kucağına alarak Heimlich manevrası yaptı. Müdahale sonucu çocuğun soluk borusundaki şeker dışarı çıktı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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5 yaşındaki çocuğun kahramanı oldu! Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

'ANNESİ BANA BOLCA DUA ETTİ'

Kapının önünde bir çocuğun nefes almakta zorlandığını, annesinin boğazına kaçan şekeri çıkarmaya çalıştığını duyduğunu söyleyen Yusuf Çelik, "Annesi çıkaramayınca ben yardıma gidip Heimlich manevrası yapıp çocuğun boğazındaki şekeri çıkardım.

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5 yaşındaki çocuğun kahramanı oldu! Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

Çocuğun annesi bana bolca dua etti. Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim.

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5 yaşındaki çocuğun kahramanı oldu! Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

Hayat kurtaran bir manevradır. Ben hiç başıma geleceğimi düşünmüyordum. Hiç bu manevrayı denememiştim. Tesadüfen denk geldim. Başarılıda olduk" diye konuştu.