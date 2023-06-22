5 yaşındaki çocuğun kahramanı oldu! Heimlich manevrasıyla hayat kurtardı

Diyarbakır'da Yusuf Çelik bağrışmalar üzerine çıktığı iş yerinin önünde soluk borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, Heimlich manevrası ile kurtardı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili Çelik, "Heimlich manevrasını ehliyet sınavına girerken öğrenmiştim ve aklımda kalmıştı. Herkesin öğrenmesini de tavsiye ederim" dedi.

Giriş Tarihi: 22.06.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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