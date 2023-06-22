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Kutsal topraklarda hacı adaylarından Vakfe öncesi Arafat'a ziyaret

Mukaddes topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat bölgesindeki Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Rahmet Tepesi'ni Arife günü yapılacak olan vakfe öncesi ziyaret etti. Hacı adayları, ilk tövbe yerinde gözyaşlarıyla dua ederek Arafat ve Müzdelife'de vakfe için bulunacakları yerler ile Mina'da şeytan taşlayacakları mekânları gezerek ön bilgi alıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 22.06.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 14:03
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Kutsal topraklarda hacı adaylarından Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret

Suudi Arabistan'da haccın önemli şartlarının hayata geçirileceği Arafat, Mina ve Müzdelife'de hazırlıklar son hızıyla devam ediyor.

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Kutsal topraklarda hacı adaylarından Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret

Dünyanın dört bir yanından 1 milyon Müslüman'ın hacı olmak için arife günü ve Kurban Bayramı'nda bulunacakları Arafat, Müzdelife ve Mina'da geri sayım başladı.

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Kutsal topraklarda hacı adaylarından Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret

Mekke'den Arafat bölgesine giden yollarda bakım çalışmaları hızlandırılırken, Arafat'ta çadırların kurulması ile ilgili çalışmalar ivedilikle sürüyor.

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Kutsal topraklarda hacı adaylarından Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret

RAHMET TEPESİNE ULAŞILDI
Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen hacı adayları da Arafat bölgesi, Müzdelife ve Mina'daki kutsal mekânları ve Cebel-i Rahme Tepesi'ni (Rahmet Tepesi) ziyaret ederek kendilerini hacca hazırlıyor. Özellikle Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yeryüzüne indirildikten sonra buluştukları yer olan Rahmet Tepesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

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Kutsal topraklarda hacı adaylarından Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret

ÖN BİLGİ ALDILAR

Rahmet Tepesi'ne tırmanan hacı adayları, ilk tövbenin kabul edildiği tepede dua ediyor. Ayrıca hacı adayları, arife gününde Arafat ve Müzdelife'de vakfe için bulunacakları yerler ile Mina'da şeytan taşlayacakları mekânları gezerek ön bilgi alıyor. Hacı adayları ayrıca; Mekke'de Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla Śevr Dağı ve Osmanlı Kışlası'nı da ziyaret ederek, manevi iklimden istifade etti.