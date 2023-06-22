22 Haziran 2023, Perşembe
Kutsal topraklarda hacı adaylarından Vakfe öncesi Arafat'a ziyaret
Mukaddes topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat bölgesindeki Hz. Adem ile Hz. Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Rahmet Tepesi'ni Arife günü yapılacak olan vakfe öncesi ziyaret etti. Hacı adayları, ilk tövbe yerinde gözyaşlarıyla dua ederek Arafat ve Müzdelife'de vakfe için bulunacakları yerler ile Mina'da şeytan taşlayacakları mekânları gezerek ön bilgi alıyor.
Giriş Tarihi: 22.06.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 14:03
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