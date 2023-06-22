Kutsal topraklarda hacı adaylarından Vakfe öncesi Arafat’a ziyaret

ÖN BİLGİ ALDILAR

Rahmet Tepesi'ne tırmanan hacı adayları, ilk tövbenin kabul edildiği tepede dua ediyor. Ayrıca hacı adayları, arife gününde Arafat ve Müzdelife'de vakfe için bulunacakları yerler ile Mina'da şeytan taşlayacakları mekânları gezerek ön bilgi alıyor. Hacı adayları ayrıca; Mekke'de Cin Mescidi, Cennetü'l Mualla Śevr Dağı ve Osmanlı Kışlası'nı da ziyaret ederek, manevi iklimden istifade etti.