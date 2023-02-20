Genç öğretmenden geriye sadece fotoğraflar kaldı! Depremden 12 gün önce 25 yaşına girmişti | En büyük hayali ise...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Antakya ilçesinde 6 katlı Kimyon 2 Apartmanı da depremde yıkıldı. Genç müzik öğretmeni Ece Köseoğlu bu binada yaşamını yitirdi. Genç öğretmenin ölümü yakınlarını yasa boğarken, Köseoğlu'ndan geriye depremden 12 gün önce 25. doğum gününü kutladığı fotoğrafları kaldı.

Sabah Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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