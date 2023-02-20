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Genç öğretmenden geriye sadece fotoğraflar kaldı! Depremden 12 gün önce 25 yaşına girmişti | En büyük hayali ise...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki deprem, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Antakya ilçesinde 6 katlı Kimyon 2 Apartmanı da depremde yıkıldı. Genç müzik öğretmeni Ece Köseoğlu bu binada yaşamını yitirdi. Genç öğretmenin ölümü yakınlarını yasa boğarken, Köseoğlu'ndan geriye depremden 12 gün önce 25. doğum gününü kutladığı fotoğrafları kaldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:22
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Genç öğretmenden geriye sadece fotoğraflar kaldı! Depremden 12 gün önce 25 yaşına girmişti | En büyük hayali ise...

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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Genç öğretmenden geriye sadece fotoğraflar kaldı! Depremden 12 gün önce 25 yaşına girmişti | En büyük hayali ise...

Hatay'ın Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 6 katlı Kimyon 2 Apartmanı da depremde yerle bir oldu.

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Genç öğretmenden geriye sadece fotoğraflar kaldı! Depremden 12 gün önce 25 yaşına girmişti | En büyük hayali ise...

Ece Köseoğlu, annesi Aylin, babası Mahmut ile kız kardeşi Naz Köseoğlu ile 76 yaşındaki anneanne Mevlüte Köseoğlu enkaz altında kaldı.

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Genç öğretmenden geriye sadece fotoğraflar kaldı! Depremden 12 gün önce 25 yaşına girmişti | En büyük hayali ise...

Binanın düşüş şekli nedeniyle salonda bulunan anneanne Mevlüde Köseoğlu enkazdan sağ olarak çıkartılırken, genç müzik öğretmeni Ece Köseoğlu ile annesi, babası ve kız kardeşinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Köseoğlu ailesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailenin yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

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Genç öğretmenden geriye sadece fotoğraflar kaldı! Depremden 12 gün önce 25 yaşına girmişti | En büyük hayali ise...

PİANO VE KEMAN ÇALARDI

Konya Dilek Sabancı Konservatuarı'ndan mezun olan 25 yaşındaki Ece Köseoğlu'ndan geriye depremden 12 önce kutladığı 25. doğum günü fotoğrafları kaldı.