Son dakika: Bu acıya yürek dayanmaz! Ekipler 11 yaşındaki çocuğun cesedini indirdi! Herkes iyi bir haber beklerken...

Antalya'da dağa çıkıp bir daha haber alınamayan 11 yaşındaki çocuğun cesedi evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta 150 metre yükseklikteki kayalık alanda bulundu. Oğlunun dağdan cesedinin indirildiğini gören anne ve ağabeyleri sinir krizi geçirdi.

Giriş Tarihi: 11.02.2021 08:26 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 08:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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