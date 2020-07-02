Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu

BİM 3 Temmuz kataloğu yayımlandı. Cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünlerin yer aldığı 3 Temmuz kataloğunu incelediğimizde sürpriz ürünlerin yer aldığı görülüyor. Televizyon, sanayi tipi vantilatör, şarjlı boyun tipi fan, cam baskül, ışıklı scooter, sinek uzaklaştırıcı pervane, tıraş makinesi, terlik çeşitleri, şapka çeşitleri, havuzlu toplu kaydırak, basket potası ve top gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünler olacak? İşte BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 17:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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