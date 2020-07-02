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Haberler Galeri Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu

Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu

BİM 3 Temmuz kataloğu yayımlandı. Cuma günü satışa çıkacak indirimli ürünlerin yer aldığı 3 Temmuz kataloğunu incelediğimizde sürpriz ürünlerin yer aldığı görülüyor. Televizyon, sanayi tipi vantilatör, şarjlı boyun tipi fan, cam baskül, ışıklı scooter, sinek uzaklaştırıcı pervane, tıraş makinesi, terlik çeşitleri, şapka çeşitleri, havuzlu toplu kaydırak, basket potası ve top gibi birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünler olacak? İşte BİM 3 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 17:52
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Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu

Sürpriz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Dolu dolu ürünlerin yer aldığı cuma günü kampanyalarının detaylarını sizler için sayfamızda derledik. Sizde markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ahaber.com.tr üzerinden en güncel BİM 3 Temmuz indirimlerine ulaşabilirsiniz. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM'de cuma kampanyaları neler? İşte 3 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu

Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon

• 1920x1080 full HD
• Usb girişi video ve resim oynatabilme
• Class A enerji tüketimi
• Dahili full HD uydu alıcısı
• Bilgisayar Girişi
• 2x HDMI
• HDMI ( Yüksek çözünürlüklü medya arayüzü)
• Picture Wizard (Resim sihirbazı kolay resim ayarlama fonksiyonu)
• DVB S2 Dahili Uydu Alıcı
• DVB C Kablolu Dijital Yayınları Alabilme
• DVB T2 Karasal Yayın Sistemine Uygun
• ATV Analog Tuner

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Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu

Dijitsu
Sanayi Tipi Vantilatör 3 in 1

• Kısa yer tipi ayak ile yerde kullanım özelliği
• Teleskopik ayak ile normal kullanım özelliği

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Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu

Şarjlı Boyun Tipi Fan

• Katlanabilir ve kolay taşınabilir
• Çalışma Süresi: 2 saat

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Dev kampanya! BİM'de cuma gününe o ürünler damga vuracak! İşte 3 Temmuz 2020 BİM Aktüel ürünler kataloğu

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