Yusufeli Barajı son durum | Yusufeli Barajı ne zaman bitecek | Merakla beklenen gelişme! Son 4 metre

Son dakika: Yusufeli Barajı son durum | Yusufeli Barajı ne zaman bitecek | Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kaldı.

DHA Giriş Tarihi: 19.01.2021 10:30 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 10:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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