Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Son günlerde sosyal medyada yer alan bir paylaşım rekoru kırıyor. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Çizilen bu resimde iç içe geçmiş bir sürü kurşun asker görseli var. Ancak bir tanesi diğerlerinden biraz daha farklı. Bu farklı olan kurşun asker fiziksel görüntüsüyle diğerlerinden ayrılıyor. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?