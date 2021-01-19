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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Son günlerde sosyal medyada yer alan bir paylaşım rekoru kırıyor. Belirli bir tempoda çalışan kişiler, bazı konuları sürekli aynı şekilde düşündükleri için zihinlerinde tembellik başlar. Çizilen bu resimde iç içe geçmiş bir sürü kurşun asker görseli var. Ancak bir tanesi diğerlerinden biraz daha farklı. Bu farklı olan kurşun asker fiziksel görüntüsüyle diğerlerinden ayrılıyor. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? Resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Giriş Tarihi: 19.01.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 10:26
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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Görseldeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz?

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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?


Bu anahtar hangi kapıyı açar?

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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?


Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

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Dikkat testi sosyal medyayı salladı! Resimdeki farklı kurşun askeri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor.

Yerlerini bulabilir misiniz?