Bolu hava durumu | Şehir buz tuttu! Sıcaklık -32 derece

Bolu kar yağışı son dakika | Kış aylarını Türkiye'de en soğuk geçiren illerinden biri olan Bolu, adeta buzdan şehre döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan bilgiye göre dün gece Bolu'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece olarak ölçüldü. Bolu, dün gece Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

DHA Giriş Tarihi: 19.01.2021 13:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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