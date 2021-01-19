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Bolu hava durumu | Şehir buz tuttu! Sıcaklık -32 derece

Bolu kar yağışı son dakika | Kış aylarını Türkiye'de en soğuk geçiren illerinden biri olan Bolu, adeta buzdan şehre döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan bilgiye göre dün gece Bolu'da, hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece olarak ölçüldü. Bolu, dün gece Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 13:38
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Bolu hava durumu | Şehir buz tuttu! Sıcaklık -32 derece

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı eksi 32 derece olarak kaydedilirken, Gerede ilçesine bağlı Samat köyü ise sıfırın altında 30,6 ile ikinci sırada yer aldı.

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Bolu hava durumu | Şehir buz tuttu! Sıcaklık -32 derece

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 28,9 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

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Bolu hava durumu | Şehir buz tuttu! Sıcaklık -32 derece

GÖLCÜK BUZ TUTTU
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda geçen günlerde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yarım metreyi geçti.

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Bolu hava durumu | Şehir buz tuttu! Sıcaklık -32 derece
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Bolu hava durumu | Şehir buz tuttu! Sıcaklık -32 derece