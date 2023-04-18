Yurt genelinde Kadir Gecesi coşkusu! Binler camilere akın etti! Dualarla idrak edildi...

İslam dininde "Bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi. Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Çamlıca ve Taksim camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu. Akşam namazını cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde bekledi. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi. İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, bol bol dua etti. Hayırseverler, Kadir Gecesi vesilesiyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde ve Eyüp Sultan Camisi'nde lokum, gül suyu ve çocuklara çikolata dağıttı. Öte yandan, Eyüp Sultan Camisi içerisindeki yoğunluk nedeniyle zabıta ekipleri bir süre kapıları kapatmak zorunda kaldı. İşte Türkiye'nin farklı bölgelerindeki camilerden Kadir Gecesi manzaraları...