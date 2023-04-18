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Türkiye'nin gururu TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını! Gurur duyan, gözyaşı döken...

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu denize indirildikten sonra Sarayburnu'nda tanıtımı yapıldı. Gemiyi görmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar "Bugün ülkemizle bir kez daha gurur duyduk. Gezerken ağladık. Maket diyenler, inanmayanlar gelip görsün" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:25 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 08:25
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Türkiye’nin gururu TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını! Gurur duyan, gözyaşı döken...

Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda vatandaşları ağırladı. Çok sayıda vatandaş, gemiyi gezmek için sıraya girerken, liman girişinde yoğunluk oluştu.

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Türkiye’nin gururu TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını! Gurur duyan, gözyaşı döken...

Geminin askeri görevlileri tarafından içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Türkiye’nin gururu TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını! Gurur duyan, gözyaşı döken...

Vatandaşlar gemi içinde TB3 Bayraktar ve insansız savaş uçağı Kızılelma'dan taarruz helikopterlerine kadar birçok ürünü inceleme fırsatı yakaladı.

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Türkiye’nin gururu TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını! Gurur duyan, gözyaşı döken...

Gemiyi ziyaret edip inceleyen vatandaşlar TCG Anadolu gemisinin gurur kaynağı olduğunu belirtti. Vatandaşlar şöyle konuştu:

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Türkiye’nin gururu TCG Anadolu’ya ziyaretçi akını! Gurur duyan, gözyaşı döken...

Nusret Gür: TCG Anadolu'yu görmek için Konya'dan geldim. Bu eser, devlet ve milletin kaynaşmasının bir ürünüdür. Bir arada olduğumuz sürece çok şey başarırız.