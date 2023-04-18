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Türkiye'nin gururu TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını! Gurur duyan, gözyaşı döken...
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu denize indirildikten sonra Sarayburnu'nda tanıtımı yapıldı. Gemiyi görmek için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar "Bugün ülkemizle bir kez daha gurur duyduk. Gezerken ağladık. Maket diyenler, inanmayanlar gelip görsün" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.04.2023 08:25Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 08:25