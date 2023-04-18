Tarihte ilk! Ne İngiltere ne ROMA! Vali, bürokrat, ulema... OSMANLI emeklilik sistemiyle tüm dünyaya örnek oldu!
Emekli olmak hemen hemen her çalışanın hayalini süslemektedir. Emeklilik sistemine İngiltere'de 17. yüzyılda rastlanırken 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nda askerlere yönelik emeklilik sistemi olduğu gibi, 15. yüzyılda Fatih döneminden itibaren kamu görevlilerine yönelik emeklilik sistemi de vardı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 18.04.2023
08:17 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023
08:17
Emeklilik sistemi çalışanlar ve devletler için son derece önemli bir yere sahiptir. Bu sistem hayata geçirilmeden önce çalışanlar sağlık sorunu olmadığı sürece ölene kadar çalışırlardı. Sivil emeklilik sistemi ne İngiltere'de ne de Roma'da hayata geçti. İşte Osmanlı'nın dünyaya örnek olduğu sivil emeklilik sistemi...
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Dünyada sivil kamu görevlilerine yönelik emekliliğe 17. yüzyılın sonlarında İngiltere'de rastlanır. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda askerlere yönelik emeklilik sistemi olduğu gibi, 15. yüzyılda Fatih döneminden itibaren kamu görevlilerine yönelik emeklilik sistemi de vardı. Osmanlılar, Avrupa'dan çok önce sivil kamu görevlileri ve ulemaya emeklilik hakkı vermişti
Osmanlı bürokrasisinde emeklilikle ilgili "tekaüt" kelimesi kullanılırdı. Oturmak anlamındaki "kuud" kökünden gelir. Tekaüt, yapılan mevcut işle çeşitli sebepler nedeniyle artık ilgilenmemek demektir. Tekaüt olan, yani emekli olan kimselere ise "mütekait" denirdi. Osmanlı dönemindeki emekli sistemiyle ilgili Mehmet İpşirli ve Abdullah Martal'ın araştırmaları vardır.
VALİ, BÜROKRAT VE ULEMA
Osmanlı memur ve bürokratları başka bir göreve geçmediği veya ağır hastalık ve yaşlılık gibi sebeplerle mütekait (emekli) olmadıkları takdirde devlet dairelerinde ölene kadar çalışırlardı. 16. yüzyılda 95 (Miladi takvimle 92) yaşında memuriyete devam eden bir memuru araştırmamızda tespit etmiştik. Pervane isimli defterhane kâtibi, yaşlılığından dolayı orduyla savaşa gitmeye takati olmadığı için III. Mehmed'in hatt-ı hümayunuyla 7 bin 800 akçelik tımarıyla emekli edilmiştir.
Bürokrat, asker ve ulemadan yaşlılık veya hastalık dolayısıyla vazifesini icra edemeyenlere, mevcut gelirinin bir kısmı ihsan olunarak geçimini sağlaması amaçlanırdı. Veziriazam, vali gibi üst düzey görevlilerin ne kadar bir gelirle emekli olacağına dair kanunnamelerde hükümler vardı.