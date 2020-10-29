Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gün boyu coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 97 yıldönümü nedeniyle vatandaşlar gece boyu sokaklarda Türk Bayrağı ile turladı. Tarihi yerler ise ışıklandırmalar ile adeta kırmızı beyaza boyandı. Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 21:20
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vatandaşlar Türk bayraklarıyla sokaklara akın etti.