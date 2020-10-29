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Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu

Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gün boyu coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 97 yıldönümü nedeniyle vatandaşlar gece boyu sokaklarda Türk Bayrağı ile turladı. Tarihi yerler ise ışıklandırmalar ile adeta kırmızı beyaza boyandı.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 21:20
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Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

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Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu

Vatandaşlar Türk bayraklarıyla sokaklara akın etti.

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Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu
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Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu
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Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu