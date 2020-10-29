Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu

Türkiye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gün boyu coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in 97 yıldönümü nedeniyle vatandaşlar gece boyu sokaklarda Türk Bayrağı ile turladı. Tarihi yerler ise ışıklandırmalar ile adeta kırmızı beyaza boyandı.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 21:17 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 21:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL