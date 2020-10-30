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Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

Otomobillerde hem arıza hem de bilgilendirme maksadıyla çok sayıda ikaz lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiği toplumun büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Peki ikaz lambaları ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 05:38
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Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için oldukça önemli.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

İşte ikaz lambaları ve anlamları...

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Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

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Otomobilinizde o ışık yanıyorsa dikkat! İkaz lambaları bakın ne işe yarıyor

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR