Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 19.23'te başlayan gösteride; yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlere yer verildi. Bunun yanı sıra Türk bayrağı gösterisi de sunuldu.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 19:51 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 19:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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