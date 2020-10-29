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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 19.23'te başlayan gösteride; yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlere yer verildi. Bunun yanı sıra Türk bayrağı gösterisi de sunuldu.
Giriş Tarihi: 29.10.2020 19:51Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 19:53
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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi