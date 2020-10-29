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Haberler Galeri Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

İstanbul'un simge binalarından Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde 19.23'te başlayan gösteride; yükselen sarmal ışık demeti, kırmızı-beyaz ve çok renkli geçişlere yer verildi. Bunun yanı sıra Türk bayrağı gösterisi de sunuldu.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 19:51 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 19:53
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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

Avrupa'nın en yüksek televizyon ve radyo kulesi olan 369 metre uzunluğundaki Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi yapıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

"Cumhuriyet" temalı ışık gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nde yapılan ikinci yayın testleri geçen ay başarıyla tamamlanmış; tüm radyo yayınları kuleye taşınarak kuleden verilmeye başlanmıştı.

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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi

Kulenin yayına başlamasının ardından Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca'daki işlevsizleşen ve görüntü kirliliği oluşturan verici antenlerin kaldırılma çalışmaları sürüyor.

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Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi
Çamlıca Kulesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ışık gösterisi