Yürekleri yakan o an! Gözyaşları sel oldu

Erzincan'da babası ile balık tutmak için sulama kanalına giden 15 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Çocuğunun bulunması için bekleyen annenin feryadı yürekleri dağladı. Öte yandan babasının tüm çabalarına rağmen sudan çıkarılamayan Yakup Yolci için AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Komando ekipleri seferber oldu. İşte o anlara ait kareler...