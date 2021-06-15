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Yürekleri yakan o an! Gözyaşları sel oldu

Erzincan'da babası ile balık tutmak için sulama kanalına giden 15 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Çocuğunun bulunması için bekleyen annenin feryadı yürekleri dağladı. Öte yandan babasının tüm çabalarına rağmen sudan çıkarılamayan Yakup Yolci için AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Komando ekipleri seferber oldu. İşte o anlara ait kareler...

İHA
Giriş Tarihi: 15.06.2021 19:23 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 19:35
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Yürekleri yakan o an! Gözyaşları sel oldu

Erzincan'da babası ile balık tutmak için sulama kanalına giden 15 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Olay, saat 15.00 sıralarında Erzincan merkez Yoğurtlu Mahallesi, Yıldırım Akbulut Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

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Yürekleri yakan o an! Gözyaşları sel oldu

Edinilen bilgiye göre Yakup Yolci (15) babası Fatih Yolci ve annesi Filiz Yolci ile beraber balık tutmak için sulama kanalına geldi. Burada baba Fatih Yolci ile Yakup Yolci balık ağını germek için karşıdan karşıya geçmek isterken Yakup Yolci dengesini kaybederek suya düştü ve ardından akıntıya kapıldı.

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Yürekleri yakan o an! Gözyaşları sel oldu

KOMANDOLAR SEFERBER OLDU

Babasının tüm çabalarına rağmen sudan çıkarılamayan Yakup Yolci için AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma ve Komando ekipleri seferber oldu.

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Yürekleri yakan o an! Gözyaşları sel oldu

ANNENİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından kanala düşen Yakup Yolci düştüğü kanaldan çıkarılarak olay yerinde yaklaşık 45 dakika müdahale edildi. Müdahale sırasında ise çaresizce bekleyen annenin feryadı yürekleri dağladı.

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Yürekleri yakan o an! Gözyaşları sel oldu

Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.